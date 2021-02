FITEX assessora a cent empreses tèxtils per als Fons de Recuperació

Més de cent empreses i associacions de la indústria tèxtil-moda d’arreu de l’Estat, juntament amb la confederació Moda España i la Federació d’Indústries del calçat, han presentat una ambiciosa proposta de transformació del sector perquè sigui inclosa al Programa d’Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat industrial i així poder accedir a les ajudes del Fons Europeu de Recuperació de la UE 2021-2023. La Fundació per a la Innovació Tèxtil FITEX, amb seu a Igualada, ha estat l’organisme que ha assessorat el desenvolupament tècnic de la proposta, en especial en matèria de sostenibilitat i digitalització aplicada al sector de la moda.

L’objectiu del projecte, ara en mans del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, és transformar la cadena de valor de la indústria del tèxtil i la moda, i implementar criteris de sostenibilitat i economia circular al sector a través de diverses plataformes digitals. L’empresa tecnològica Minsait, de la companyia Indra, és sòcia clau del projecte pel seu bagatge en matèria d’innovació, transformació digital i tecnologies de la informació.

A l’avantprojecte presentat –una “Manifestació d’Interès”- s’assenyala la necessitat de desenvolupar ecosistemes col·laboratius per produir d’una manera més eficient (responent a la demanda del consumidor amb més agilitat i flexibilitat), per produir des de la proximitat i amb criteris de responsabilitat social, a més d’incloure les tecnologies de la indústria 4.0. Pels impulsors del projecte, la traçabilitat al món de la moda, la transparència i la sostenibilitat han de ser elements fonamentals a la indústria, tal i com demanen cada vegada més els propis consumidors. A més, també és una manera d’afavorir la competitivitat i l’accés a la tecnologia de qualsevol tipus d’empresa, independentment de la seva mida o capacitats.

La finalitat de les entitats impulsores de la “Manifestació d’Interès”, entre les quals també hi ha el Clúster català de la Moda Modacc, és construir els mecanismes i instruments que ajudin a la indústria de la Moda a accedir als Fons de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, i el primer pas ha estat el disseny d’un projecte ambiciós que dona resposta a molts dels principals reptes que afronta el sector.

El projecte segueix creixent amb la incorporació de nous participants, tant empreses com entitats i, així que el Ministeri d’Indústria confirmi que ha estat seleccionat, es farà la presentació definitiva de la proposta. El sector coincideix que la imminent arribada dels fons de recuperació de la UE suposa una gran oportunitat per a la indústria tèxtil-moda que de cap manera no es pot deixar perdre.