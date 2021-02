Quin son els permisos per anar a votar pels qui treballen diumenge?

El dret a vot és un dret fonamental, i com a tal, hi ha una sèrie de mesures que permeten que aquelles persones que treballin diumenge tinguin permisos per poder anar a votar durant algun moment del dia. A continuació detallem tres situacions que poden generar algun tipus de dubte per a les persones que han de treballar diumenge o per aquells que els ha tocat estar en una mesa electoral.

Permís per a les persones treballadores per a les quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

El dia de les eleccions, el 14 de febrer, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui. Aquest permís és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i de menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari del qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral

Als treballadors i treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 14 de febrer de 2021 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Per tal de facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals durant la jornada electoral, el torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada laboral del dia.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l’empresa un cop es justifiqui l’actuació com a membre de mesa o interventor.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal

El permís de les cinc primeres hores que estableix l’article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor.