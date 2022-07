Finalitza amb èxit el primer Postgrau de la UdL i la UEA

L’Anoia és una de les comarques de la demarcació de Barcelona on més d’una quarta part de les empreses industrials són exportadores. En un món, on cada cop més, les empreses són més internacionals, i copsant aquesta inquietud de les empreses de l’Anoia per professionalitzar els seus departaments o obrir-se al mercat estranger, la Universitat de Lleida i la Unió Empresarial de l’Anoia han engegat l’aposta conjunta per impulsar un postgrau en comerç internacional.

Es tracta del primer postgrau impartit conjuntament i s’ha finalitzat amb èxit i satisfacció per a l’alumnat. Una formació universitària que ha estat adreçada tant a persones que actualment formen part dels departaments internacionals de petites i mitjanes que no compten amb una formació específica; però també, per a persones que han volgut potenciar els seus estudis i coneixements en aquest sentit, i d’altres que no tenen experiència professional, però que han volgut formar-se en comerç internacional.

Aquest postgrau, que s’ha impartit des del mes d’octubre de 2021 fins al mes de juliol de 2022, s’ha realitzat al Campus Universitari d’Igualada -UdL i ha comptat amb la participació d’11 alumnes de diverses empreses de la comarca i de sectors molt diversos i heterogenis.

Aquest postgrau ha servit a l’alumnat per dotar-los de les eines necessàries per poder dirigir el departament d’importació i exportació de la seva empresa, així com per ajudar-la a créixer al mercat internacional, en diverses matèries com l’entorn econòmic internacional, la gestió administrativa, duanera i fiscal; la gestió financera i mercat de divises; la contractació internacional; la logística i transport internacional, i l’estratègia internacional de vendes, i també ha comptat amb un treball final de postgrau.

Aposta conjunta pel talent

El primer programa formatiu impulsat per la UdL i la UEA es remunta ja al 2018, amb un Programa d’Operacions en Entorns de Producció, impulsat també al Campus Universitari d’Igualada-UdL.

Amb aquest primer postgrau i les altres formacions realitzades, s’espera poder continuar oferint formació de qualitat per a persones treballadores de la comarca, amb l’objectiu de seguir apostant per la retenció del talent a la comarca i continuar una millora de les competències i habilitats professionals.