Festival de Músics de l’Anoia 60′ 70′. Ara fa 60 anys dels anys 60′

Una pàgina dedicada a les manifestacions culturals d’Igualada i comarca com aquesta, ben comptades són les ocasions en què es presenta anticipadament la celebració d’un festeig; però, atesa la transcendència del mateix, es fa inevitable de presentar-lo com a una convocatòria del tot ineludible, si es té en compte la rellevància del recorregut artístic i musical dels protagonistes. Això és, en aquestes línies, des de l’Organització de la qual formo part, em complau presentar i posicionar el perquè de tota aquesta extraordinària i excepcional proposta: la de convocar-nos a reviure una gran “història”, la història protagonitzada, ja fa unes quantes dècades, pels MÚSICS DE L’ANOIA DELS 60’ i 70’.

Es tracta doncs de la celebració, el divendres 8 de novembre, de tot un esdeveniment que ens brinda amb la prodigiosa participació, en el marc escènic de les dependències de l´Espai cultural de Can Papasseit (Vilanova del Camí), de més de 40 MÚSICS que, en viu i en directe, presentaran el millor de si mateixos, és a dir, el més representatiu dels seus productes musicals, tot rememorant que -ells- van formar part dels conjunts següents: AIRE, ARMONIA, ATOMOS, BIRDBLACKS, CHALECOS, CORBS, CREMA, DUENDES, FEROCES, FLIPPY BOYS, JERS, MARIA, MAUS, MONZO, MUCHACHOS, PA TOU, RANGERS, RASA, REFONOLL, SIGNOS, SIOUX, TIGRES, TINIEBLAS, THUNDERBOLTS, TONY Y LOS ENIGMAS, UH & SIDECAR, VISACOS i ZUMOS.

La convocatòria, en tant que una invitació col·lectiva i gratuïta, és, doncs, una oportunitat única i exclusiva, per a poder escoltar i veure novament reunits aquells músics que van formar part dels grups o conjunts musicals d’aquelles dècades llunyanes; que, no per llunyanes en anys, no ens resultin musicalment molt properes. Ells són els que en espais molt nostres, sales de festes, discoteques, clubs privats, casals, etc., van amenitzar un gran nombre de vetllades festives amb la música i les cançons d’abans, summament inoblidables

I al capdavall és una oportunitat més per a un nou retrobament de la joventut d’Igualadina i comarca d’aquella època, i com no de totes aquelles altres generacions a qui els agradi envoltar-se de les evocadores peces musicals d’abans, de fet, d’una bona música. Perquè, al costat de tots els músics, i de la magnitud del fet musical en si, on l’Anoia sonarà i vibrarà, els veritables protagonistes d’aquest fantàstic retrobament són i seran totes les persones assistents.

Entre tots cal contribuir a fer que l’acte signifiqui, al decurs d’unes set hores, des de les 5 de la tarda fins la mitjanit, la pervivència del temps dels joves d’aquell temps, perquè ara fa 60 anys dels anys 60; i a tothora, a partir d’una vetllada musical centrada en els valors de la igualtat i companyonia.