Primer de Maig: drets en temps de canvis

Dijous vinent, Primer de Maig, l’Anoia i el conjunt de la societat catalana commemoren amb solemnitat i esperit reivindicatiu el Dia Internacional dels Treballadors. Una data que ressona amb la força de la història, recordant les lluites ancestrals per unes condicions laborals dignes i justes. En aquest context de profundes transformacions socials, econòmiques i tecnològiques, la defensa dels drets dels treballadors esdevé, encara, més crucial i irrenunciable.

Avui, sindicats i actors sociolaborals ens alerten sobre la persistència de problemàtiques endèmiques i l’emergència de nous reptes que amenacen el benestar de la classe treballadora. L’economia submergida, tal com denuncia la Pastoral Obrera, continua sent una ferida oberta en el nostre teixit productiu, erosionant els drets laborals, la protecció social i la justícia fiscal. Aquesta realitat, que afecta especialment els col·lectius més vulnerables, exigeix una acció decidida i coordinada per part de les administracions, els agents socials i el conjunt de la ciutadania.

Per la seva banda, CCOO i UGT posen l’accent en la necessitat d’abordar amb valentia els canvis que dibuixen el futur del treball. La digitalització, la intel·ligència artificial i les noves formes d’organització laboral plantegen interrogants profunds sobre la qualitat de l’ocupació, la formació, la protecció social i la distribució de la riquesa generada. No podem permetre que aquests avenços tecnològics es tradueixin en una precarització del mercat laboral o en un augment de les desigualtats. Cal, doncs, un diàleg social constructiu i una regulació intel·ligent que garanteixi que la innovació sigui sinònim de progrés social i de millora de les condicions de vida per a tothom.

Cal fer una crida a la reflexió i a la mobilització. La defensa dels drets laborals no és una batalla del passat, sinó un compromís present i futur. En un món en constant evolució, on les incerteses són moltes, la garantia d’un treball digne, amb salaris justos, seguretat i protecció social, continua sent un pilar fonamental per a la construcció d’una societat més justa, cohesionada i pròspera. Aconseguir-ho és responsabilitat de tots.