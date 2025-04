Arran de l’apagada general de dilluns, et planteges tenir un kit de productes bàsics a casa?

Dilluns d’aquesta setmana la península ibèrica va viure una apagada general en el sistema elèctric que va deixar com a resultat 13.177 trucades al telèfon d’emergències 112, i més de dotze hores -depenent dels llocs- sense llum.

A poc a poc sembla que va tornant la llum i la normalitat als diferents punts de l’Estat; tot i això, en les hores baixes de dilluns, els aliments i objectes bàsics de supervivència com piles, ràdios, espelmes i llaunes, van anar exhaurint-se als supermercats i botigues. Un supermercat del centre d’Igualada va explicar a aquest diari que moltes persones havien anat a comprar i s’enduien compres més grans de l’habitual; inclús hi va haver tensió entre ciutadans que volien anar a comprar i treballadors del supermercat que tenien ordres de tancar. Davant d’aquesta histèria col·lectiva, força semblant a la dels primers dies de la pandèmia de covid-19, ressonen les paraules que la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen, va dir a finals de març d’aquest any, a on demanava que “totes les cases europees tinguin prou previsions per resistir 72 h sense ajuda en cas d’una guerra o d’altres desastres com pandèmies, emergències climàtiques o ciberatacs”.

És per això que aquesta setmana et preguntem…