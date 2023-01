Felip Unigrafic: Prop de 40 anys imprimint pàgines a tot color

Fundació: 1985

Adreça: Avinguda Madrid, 28, 08711 Òdena.

web: www.unigrafic.com

Poc podria imaginar-se Gutenberg que el seu invent seria un dels millors de la història i que perduraria fins el dia d’avui. Era el 1450 i naixia amb ella una revolució que va canviar el món: ja no hi hauria la necessitat de copiar els llibres a mà. El sector de la impremta ha conviscut al llarg de la història amb tot un seguit de batzegades i reptes, que connoten el seu caràcter resilient. Així ho saben des de Felip Unigrafic, una empresa d’arts gràfiques especialitzada en la impressió de revistes, catàlegs i llibres, que l’han convertit en tot un referent de la indústria gràfica.

L’empresa, situada al polígon industrial de Les Gavarreres d’Òdena, va ser creada l’any 1985 per Joan Felip Berguedà al carrer Sant Agustí d’Igualada. Davant el creixement de comandes i de clients, la impremta va obrir una nova pàgina traslladant-se, el 1995, a l’avinguda dels Països Catalans situada al polígon de Les Comes d’Igualada. No va ser fins al 2006 que l’empresa va tornar a fer una forta aposta i inversió per fer encara un salt més gran en la quantitat de producció, adquirint màquines plegadores i una potent tecnologia en la nova maquinària, basada en Heidelberg i Polar. Això els va permetre entrar al format 70×100 per servir afrontant encara més comandes i oferint un gran servei qualitatiu i quantitatiu d’impressió. El fet d’apostar per la transformació digital del sector, de no quedar-se enrere al mercat, i de seguir competint i treballant en les arts gràfiques amb l’adquisició de la nova maquinària, els va obligar a situar-se en un nou emplaçament i invertint en una moderna nau industrial a Òdena.

El que tu imagines, ells ho imprimeixen

En l’actualitat, al capdavant de l’empresa hi ha els tres germans Felip, fills del fundador: Xavier, Albert i Marta Felip. Tots tres, seguint el llegat familiar i el gran vincle que tenen amb l’empresa i el sector, s’adonen que la clau és el valor afegit i l’especialització; però també, no perdre cap tren per seguir endavant amb el negoci. De fet, el sector de les arts gràfiques evoluciona a un ritme frenètic, tan ràpid com les màquines imprimeixen els treballs i projectes dels clients: “L’agilitat del nostre servei i la qualitat dels nostres productes marquen la competitivitat de la nostra producció”, exposen els germans Felip.

Moltes de les revistes, agendes culturals, butlletins municipals d’arreu de Catalunya, guies de Parcs Naturals i catàlegs de producte de les empreses, estan impreses per Felip Unigrafic. L’empresa té dues línies de negoci molt importants: la impressió offset i la digital; però també realitzen serveis de pre-impressió i d’acabats. Estan especialitzats en la impressió de catàlegs, llibres i revistes a colors. També poden fer autopublicacions, llibres de qualitat, llibres il·lustrats, cobertes de llibres… “Oferim infinitat de possibilitats, en tot allò que es pugui imprimir en un paper. Treballem per a clients finals: empreses, administració pública, particulars, dissenyadors gràfics i per altres impremtes.

Compromesos amb la Gestió Forestal Responsable i la Cadena de Custòdia FSC®

El sector de les arts gràfiques també té molt a dir en el nou paradigma per la crisi mediambiental i climàtica. L’empresa, amb una forta convicció i conscienciació ecològica, està compromesa amb la Gestió Forestal Responsable i la Cadena de Custòdia FSC®. Això els permet garantir la protecció ambiental dels boscos i assegurar, a través del control en les etapes del procés, que la matèria primera dels productes que venen als seus clients prové de fonts responsables i és respectuosa amb el medi ambient. Per aquest motiu, des de l’empresa promouen la gestió forestal responsable i garanteixen la protecció ambiental dels boscos. A més, el 70% de l’energia que utilitzen és a través de plaques fotovoltaiques.