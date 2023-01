La Biblioteca Central d’Igualada incorpora una seixantena de títols anoiencs a la Col·lecció Local

Al llarg del 2022 la Biblioteca ha incorporat una seixantena de títols a la Col·lecció Local. Aquests llibres han estat escrits per autors de l’Anoia o bé fan referència a la comarca i comprenen diversos gèneres: des de novel·la a la poesia, passant per contes i estudis de diversa temàtica.

Entre les novel·les publicades per autors anoiencs destaquen «Covarda, vella, tan salvatge», d’Arià Paco; «Nuevo mundo», de Manuel Perera; o la saga fantàstica de Ruben H. Ernand que comença amb «La primavera ausente». I en poesia s’han incorporat a la col·lecció títols com «Camí cap a l’ataràxia», d’Oriol Solà i Prat, «Poemeri, a corazón abierto», de Meri Fresneda o «La vetlla de les sirenes» de Montserrat Ventura. El gruix de publicacions, però, són obres de no-ficció relacionats amb la memòria històrica, les tradicions i l’art en general. Destaquen «Bas d’Igualada, estamper : Pere Bas i Vich (1897-1975)», de Maria Teresa Miret; «Nativitat Yarza: mestra, alcaldessa, miliciana», d’Antoni Dalmau i Isidre Surroca; el volum de fotografies «Els 33 municipis de l’Anoia», signat per Joan Felip, Joan Sala i Xavier Pedraza, o bé «Coral de Santa Maria: 1939 – 2020» de Lleonard del Rio Campmajó.

En narrativa infantil també s’han publicat diversos contes: «Bona nit, petit estel», que signen l’Anna Marsal i l’Elisabet Serra, i «Mireu allà dalt: fer castells ens meravella! », de Joana Faixa amb il·lustracions d’Armand.

La Col·lecció Local es troba a la segona planta de la Biblioteca, davant de la secció d’Internet i +. Aquí els documents estan classificats en funció de la temàtica, com a la resta de la Biblioteca: història, economia, art, etc. Les novel·les d’autors anoiencs, però, estan situades a l’àrea de novel·les general, a la tercera planta.