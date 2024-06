Cartes publicades a l'edició del periòdic del 14 de juny de 2024

Enric Ferrer Esteban.- Felicitats al Club Natació Igualada pels seus 90 anys i agraïment personal

per haver deixat portar al meu pare, Enric Ferrer i Solà, dues fotocòpies

per donar fe que és l’únic nedador del CNI que va aconseguir un or

mundial màster. El més curiós és que cap dels organitzadors recordava

el fet que l’any 2004, amb 70 anys d’edat, l’Enric Ferrer va participar als

campionats del món de Riccione (Itàlia) competint pel CNI i va guanyar la

medalla d’or, com consta en el llibre Aigualits, commemoratiu dels 75 anys

del club (pàg. 242).

En el seu moment, davant la pregunta als organitzador de per què no

es feia cap esment en l’exposició d’aquest fet, la seva resposta va ser que

l’exposició era sobre el CNI en general. Després de veure l’exposició, vaig

constatar que hi surten representades persones i fets concrets.

Entenc que per a ells el meu pare no és ningú, però algú havia de reivindicar-

ho. Jo, l’únic que li he demanat al meu pare és que, si us plau, deixi de

pagar la quota de soci del CNI.

Gràcies a les persones que li han donat suport.