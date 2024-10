Expectació per conèixer quants diners pujarà la taxa d’escombraries per a l’any vinent

Els diferents grups municipals de l’Ajuntament estan expectants aquests dies per conèixer quants diners pujarà la taxa municipal d’escombraries per al 2025, tot just després de saber-se que el govern de Marc Castells, d’acord amb els ajuntaments de Vilanova i Montbui, ha optat per acabar mancomunant aquest servei i, de moment, establir unilateralment un “contracte pont” amb la nova empresa concessionària que assumeixi la neteja de la ciutat.

La taxa ja va pujar aquest any de 113 a 132 €

Les fonts polítiques consultades per La Veu confirmen que hi haurà una puja significativa del rebut -tant el domèstic com l’industrial-, quelcom que ja va passar aquest any, quan la taxa va augmentar un 27%, passant de 113 a 132 euros en l’àmbit domèstic.

Mentrestant, el govern de la ciutat segueix endavant amb una intensa campanya mediàtica sobre la neteja i les escombraries, per tal de conscienciar als ciutadans del valor del servei i la necessitat d’actuar segons la Llei vigent.

ERC, sense citar d’on ho ha sabut, diu que el govern de Marc Castells preveu una puja del 40% per a l’any vinent

L’augment està assegurat, però, tot i que alguns grups apunten que encara no es coneix el percentatge perquè depèn del plec de clàusules del “contracte pont” amb les despeses i inversions que prevegi, i que encara se n’estan ultimant els detalls, d’altres grups ja han deixat anar xifres.

Per exemple, ERC, molt crítica des de fa anys amb tot el que té a veure amb taxes i impostos a l’Ajuntament. Els republicans, sense citar d’on ho han sabut exactament, diuen que “el govern municipal de Marc Castells prepara un augment d’aproximadament un 40% de la taxa d’escombraries que afectarà milers d’igualadins”.

El grup que lidera Enric Conill recorda que “l’any passat es va augmentar l’IBI més d’un 8%, un 56% les plusvàlues, un 27% la taxa d’escombraries i un 9% la resta de taxes. Des que Castells és alcalde, la recaptació d’IBI ha passat de 15 milions d’euros a 21 milions, una recaptació total en els darrers 13 anys de 270 milions d’euros i un augment acumulat de 55 milions”.

Des d’Esquerra afegeixen que “l’augment es justificarà per part del govern municipal per obligació de la Unió Europea” però “la veritable raó és la pèssima gestió de Marc Castells, ja que Igualada és la ciutat més endeutada de Barcelona després de 13 anys del govern de Junts”.

En qualsevol cas, FCC finalitza ara el seu contracte amb l’Ajuntament -vigent des de 2012- i caldrà veure qui el recull, amb aquest “contracte pont” anunciat, del qual en sabrem més detalls els propers dies.