La revisió de les caixes nius instal·lades a diversos parcs i jardins de la ciutat d’Igualada ha mostrat que les aus han niat en la meitat d’elles. Aquest resultat representa un gran èxit, tenint en compte que projectes similars solen aconseguir un percentatge d’ocupació al voltant del 20%.

Aquest fet posa de manifest que les aus no troben prou llocs naturals on fer nius. El motiu és que la majoria d’arbres de la ciutat són joves i no presenten forats o escletxes a les seves branques que els ocells puguin aprofitar. Això fa que sobretot les tórtores, que no necessiten forats per niar, hagin desplaçat a pardals, mallerengues, pit-roigs o gafarrons i ara siguin l’espècie majoritària juntament amb coloms i tudons.

Amb la instal·lació de les caixes niu s’intenta reequilibrar les poblacions d’aus de parcs i jardins reduint les de les espècies problemàtiques. Per altra banda afavorint la presència d’espècies insectívores també es contribueix a mantenir a ratlla les poblacions d’insectes. Finalment augmentant la biodiversitat en parcs i jardins es contribueix a fer més naturals i agradables al visitant els espais verds de la ciutat.

Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquesta acció que ha comptat amb el suport del Consell dels Infants. Fermí Capdevila, regidor d’Entorn Comunitari, ha explicat que aquesta acció és un exemple de biodiversitat urbana en favor del benestar dels ciutadans.