Els Moixiganguers d’Igualada tornen del País Valencià amb tot descarregat

El divendres a la tarda els morats donaven el tret de sortida a una estada de 3 dies al País Valencià amb l’objectiu de preparar-se per encarar l’inici de temporada i enfortir la relació entre els membres de la colla. Els castellers es van allotjar en bungalous d’un càmping de la zona d’Orpesa, Castelló.

El dissabte al matí, sota la mirada de turistes curiosos des de les tendes i les caravanes, la colla va assajar al bell mig del càmping on dormien. L’assaig va servir per poder consolidar les estructures que s’havien de portar a plaça al llarg del cap de setmana.

A la tarda, els Moixiganguers van actuar a Borriol conjuntament amb la Conlloga Muixeranga de Castelló. Des del primer moment les dues colles van mostrar molta germanor mentre feien una cercavila pel poble que va acabar amb un pilar de 4 caminat dels igualadins per entrar a plaça. Un cop allà, a primera ronda, van descarregar el 3 de 7 amb agulla, una estructura que estrenaven aquesta temporada. A la segona ronda, va arribar el torn de la torre de 7, un castell que es tornava a descarregar després que la de l’actuació de Montmaneu quedés en carregada. L’última ronda va ser on van exhibir el 4 de 7. Per acabar la diada, van fer dos pilars de 4 per sota seguits d’un pica-pica conjunt de les dues colles. Per la seva banda, la Muixeranga de Castelló va fer dos senietes, dos pilons, un remat d’alta, un piloto, una torreta i 6 pinets.

L’endemà els morats emprenien el viatge de tornada amb dues parades a mig camí per actuar. La primera va ser a Cinctorres on, en solitari, van descarregar dos pilars de 4, el 5 de 6, el 3 de 7, el 4 de 6 amb agulla i el pilar de 5. Per acabar l’estada, van aturar-se a Morella on van fer dos pilars de 4 davant del castell.

La colla ha tornat reforçada i amb molt bones sensacions per encarar les properes actuacions del calendari morat. La primera serà aquest diumenge a les 12 a Barcelona en la diada en honor a Josep Sala conjuntament amb els Castellers de Barcelona i els Sagals d’Osona.