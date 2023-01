Èxit de la campanya “Mercats més sostenibles” al Mercat de la Masuca

Aquest dilluns ha tingut lloc un acte de reconeixement als alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Pia pel desenvolupament de la campanya “Mercats més sostenibles” a la Masuca, una activitat pedagògica que tenia com a objectiu reduir els plàstics i envasos d’un sol ús al mercat.

La campanya ha estat una iniciativa del Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Els alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Pia van ser els guanyadors del sorteig per dur a terme aquest projecte d’Aprenentatge i Servei amb l’objectiu que l’alumnat aprengués i posés en pràctica els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat en el marc de la campanya “Mercats sostenibles, adeu als plàstics d’un sol ús!”.

Els estudiants han treballat en dues àrees; la d’aprenentatge i coneixements a l’institut, i la de servei al mercat. Els joves han descobert els impactes que tenen els plàstics d’un sol ús i el model d’usar i llençar, sobre la salut i sobre el medi ambient; han donat a conèixer la campanya i han participat en la recollida i en l’anàlisi posterior de les dades; han fet un treball de sensibilització i han adquirit capacitats per plantejar alternatives de consum conscient i sostenible.

Una de les accions desenvolupades a destacar ha estat el repartiment entre els clients del mercat de bosses de tela a través d’un sistema de punts que s’atorgaven per bones pràctiques com per exemple portar una carmanyola de casa, o una bossa de tela per posar la compra.

Altres accions que s’han dut a terme al mateix mercat han estat un punt informatiu a una parada buida del mercat, una ruleta amb preguntes sobre residus, cartells informatius sobre els plàstics, fulletons informatius sobre la campanya, enquesta sobre els hàbits de compra, mural amb frases de sensibilització sobre els plàstics, trivial sobre la problemàtica dels plàstics, Kahoot sobre la problemàtica dels plàstics, decoració amb peixos de plàstic sobre el fons marí i informació en general sobre la campanya Mercats Sostenibles.

Pel que fa al treball a l’aula han estudiat els diferents tipus de plàstics, com es poden reciclar, anys de degradació, illa de plàstics, incorporació dels plàstics a la cadena tròfica, problemes dels microplàstics, …

A l’acte de reconeixement hi han assistit el regidor de Medi Ambient, Miquel Vives, Núria Font de l’Oficina de Suport al Teixit Comercial Local de la Diputació de Barcelona i Montse Esquius, presidenta de l’associació dels paradistes del Mercat. Vives ha aprofitat l’ocasió per felicitar als estudiants per la seva gran aportació sobretot per transmetre els valors que els mercats municipals són espais sostenibles, integradors, responsables i saludables”.

Per la seva part, Núria Font ha explicat que en total han estat 8 escoles de Catalunya que han dut a terme aquest projecte i ha posat en valor l’aliança entre joves, famílies, educadors, activitats econòmiques. Montse Esquius ha agraït la tasca dels joves i el seu treball, sobretot el de sensibilització entre els clients, que han pres consciència de la quantitat de plàstic que es genera i es pot evitar.

Finalment, els estudiants han presentat el resultat del treball, així com les conclusions i anàlisi de les enquestes. En acabar, han fet un aperitiu tots plegats amb productes del mercat.