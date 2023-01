Victòria per la mínima després de 39 minuts a remolc

EVENTS CB IGUALADA 51

SAMA VILANOVA

El primer partit de l’any per al Events CB Igualada era a casa, contra l’Intersport Olaria Samà Vilanova. El partit es presentava ple de reptes, per ser el primer de l’any després de l’aturada de Nadal, segon per la baixa de la màxima anotadora i capitana de l’equip Carlota Carner i tercer per trencar la ratxa de derrotes que duia l’equip.

El partit va començar igualat, amb intercanvi de punts entre ambdós equips. Però a partir del minut 3 del primer període, les vilanovines van agafar la iniciativa i a través d’una defensa tancada per evitar el joc interior de les igualadines van començar a establir una diferència molt important. La defensa de les de Xiki Almendro no aconseguia ser prou contundent per aturar l’anotació rival. Al final del període, 7-25 que deixava clar que les igualadines havien de reaccionar o el partit es podria fer molt llarg.

A la sortida del segon període, el canvi de xip va quedar clar des del minut 1. Les blaves van sortir a pista disposades a defensar amb la intensitat que requeria el partit. Tan és així que el Vilanova tan sols va aconseguir fer 5 punts, amb només una cistella en joc mentre els altres 3 punts els van anotar des de la línia de tir lliure. A l’incrementar el nivell defensiu, les locals es van trobar molt més còmodes en atac i van començar a anotar i aprofitar les superioritats. S’arribava a la mitja part amb un 26-30 però les igualadines clarament en una dinàmica positiva.

El tercer període s’iniciava amb un Igualada intens com en l’anterior, la rotació va permetre també que les blaves, acostumades a molts minuts, poguessin sortir més fresques i no baixar la intensitat. El Samà Vilanova, però, va demostrar que no deixarien la victòria sense lluitar-la i el partit va pujar en nivell. Intercanvis de cistelles a un i altre cèrcol, amb gran encert de la línia de 3 de les igualadines, van dur al final del 3r període amb una desavantatge de 3 punts de les locals (38-41). El partit es decidiria a l’últim parcial.

L’últim quart, tan intens com els anteriors, va començar amb una empenta de l’Igualada que aconseguia igualar el marcador, però les visitants van reaccionar ràpidament, de forma que les locals no aconseguien mai posar-se per davant en el lluminós. Arribats a l’últim minut de partit, les de Xiki Almendro perdien d’un punt, Èlia Compte va aconseguir forçar la falta i anotar els dos tirs lliures que posaven per primera vegada al partit a les locals per davant en el marcador, a falta de 7 segons. En un intercanvi de temps morts i de jugades, el Vilanova no va aconseguir anotar i l’Events CB Igualada aconseguia endur-se el matx, 51-50, després d’un partit d’infart.

L’Events CB Igualada s’enfrontarà, dissabte dia 21, en l’ultima jornada de la primera volta al CB Roser, líder en solitari de la lliga.