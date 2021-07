Aquest dimarts es prohibirà l’accés al Parc Natural de Montserrat davant l’elevat risc d’incendi. Els cossos d’Agents Rurals i dels Mossos d’Esquadra faran controls als principals accessos: Vinya Nova, Can Maçana, La Salut, Santa Cecília i l’aparcament del Bruc. Tampoc funcionarà el funicular de Sant Joan. Per contra, sí que es podrà accedir al Monestir per carretera, aeri i cremallera, ja que l’accés al santuari funcionarà amb normalitat. Des d’aquí, però, no es podrà accedir ni a les Escales dels Pobres, ni als camins de Sant Miquel i la Santa Cova, que també estaran tancats.

