Es presenta un sistema de drons especialitzats en emergències al Campus Motor

Castellolí ha rebut aquest dijous la visita del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, que ha assistit a la presentació d’un sistema de drons especialitzat en emergències i dispositius policials. Elena ha estat rebut per l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, al Campus Motor Anoia, on ha signat el Llibre d’Honor. El batlle ha aprofitat la visita per explicar al conseller els projectes que tenen en marxa el municipi i Parcmotor Castellolí, alguns dels quals requereixen la col·laboració del Servei Català de Trànsit, i l’ha convidat a tornar a Castellolí per conèixer amb més detall aquestes iniciatives.

Serra també li ha donat a conèixer el projecte de vehicle elèctric compartit a la Conca d’Òdena, Mobico, estrenat recentment. El màxim responsable del departament d’Interior s’ha posat al servei dels veïns i veïnes de Castellolí per garantir-los “un dels valors més preuats, la seguretat integral dels ciutadans, que no és ni més ni menys que la garantia dels seus drets i llibertats”, ha deixat escrit al Llibre d’Honor del consistori castellolinenc.

Posteriorment, el conseller ha assistit a la presentació d’un sistema de drons utilitzat en emergències i operatius policials, de l’empresa catalana Mars Intelligence. Els responsables de la companyia, Vicenç Guillen i Iñaki Jauregui, excomandaments dels Mossos d’Esquadra especialitzats en investigació criminal, han explicat la tecnologia emprada i la importància de la connectivitat en sistemes com el Lifeseeker, creat per una empresa gallega amb l’objectiu de localitzar persones desaparegudes a través del senyal dels seus telèfons mòbils mitjançant drons.

L’acte ha comptat amb una demostració d’aquest sistema, que s’ha realitzat al voltant de les instal·lacions del Campus Motor Anoia. Els responsables de l’empresa han sobrevolat el recinte amb un dron equipat amb tecnologia capdavantera que ha permès localitzar diversos dispositius mòbils que prèviament havien estat amagats a la zona.

Altres procediments innovadors que s’han presentat avui a Castellolí amb la presència del conseller d’Interior són l’ús de drons en operacions de salvament marítim i en el reconeixement i gestió de matrícules de vehicles (sistema IDTK, impulsat per una empresa catalana), que s’utilitza en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit (DGT).

En la presentació també hi han assistit representants del cos de Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de la Policia espanyola i de la Guàrdia Civil.