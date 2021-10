Jorba Reflexiona inicia la campanya de la consulta popular

Fins el dia 22 d’octubre, tots els majors de 16 anys empadronats a Jorba poden anar a votar presencialment a l’Ajuntament de Jorba. Jorba Reflexiona inicia una campanya “amb pocs mitjans però amb tot el convenciment que cal guanyar la consulta, perquè ens hi va el futur”.

La consulta té dues preguntes, la primera vinculada al projecte de polígon que el Pla Director d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena preveu al nostre municipi, i la segona sobre els projectes d’energies renovables que afectin Jorba. Les opcions de Jorba Reflexiona són clares. “Diem NO a la pregunta 1: Esteu d’acord que el Pla Director d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena classifiqui 46ha de sòl industrial al parc tecnològic Jorba-Igualada? i diem SÍ a la pregunta 2: Esteu d’acord que l’Ajuntament de Jorba s’oposi als grans projectes d’energies renovables que afectin el municipi en el marc normatiu actual?”

Vermut popular

El proper diumenge 17 d’octubre a Jorba, a la plaça de la font, Jorba Reflexiona celebrarà un vermut popular amb tots els veïns que ho desitgin on s’exposaran els arguments de la plataforma per rebutjar el polígon industrial així com per demanar el posicionament de l’Ajuntament respecte les energies renovables.

Un PDUAECO que vol transformar el municipi de Jorba

La plataforma ciutadana Jorba reflexiona neix arran del coneixement del Document d’Avanç del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a instàncies de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. En aquest Pla es contemplava la possibilitat de projectar entre 350 i 450 hectàrees de nou sòl industrial repartides entre tres zones d’aquesta conca. Al document s’estudien quatre àmbits de planificació i el tercer és l’anomenat “Parc Tecnològic i Empresarial d’Igualada i Jorba”, de 137,76 hectàrees.

El document parteix de la base que és necessari més sòl industrial a la Conca d’Òdena sense aportar arguments de per què cal aquest creixement i de com aquest hipotètic creixement contribuiria a millorar les oportunitats socials i econòmiques.

El POUM de Jorba, aprovat l’any 2015, preveu una zona de sòl urbanitzable anomenada “SUD 3 Cal Blasi” de 9,95 hectàrees “per respondre a la demanda de sòl industrial que hi ha a la comarca de l’Anoia”. Es preveu que aquesta zona esdevingui un nou “sector estratègic d’interès supramunicipal” juntament amb terrenys adjacents del terme municipal d’Igualada, però per ara no ha calgut desenvolupar-lo. En el document d’avanç del PDUAECO les 9,95 hectàrees del SUD3 es converteixen en 52 hectàrees de sector d’implantació d’activitat econòmica (la gran majoria dins del terme municipal de Jorba).

Jorba Reflexiona defensa el desenvolupament industrial en els espais que actualment estan classificats com a sòl industrial, a la zona de les bòbiles i a la zona aprovada en el nou POUM, però en cap cas volem que es dediquin més hectàrees a la indústria en aquesta zona agrícola d’alt interès paisatgístic.