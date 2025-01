ERC insisteix en exigir solucions davant el “mal servei” de Monbus i 13 anys de “passotisme” del govern

Esquerra Igualada torna a reclamar solucions al govern municipal davant d’un servei “pèssim” de Monbus i després que un autobús tornés a deixar tirats als usuaris a una gasolinera de Collbató dilluns passat. Des d’ERC recorden que han presentat 8 mocions al ple municipal des de fa 13 anys, la darrera al febrer del 2024, però que el govern municipal de Junts per Igualada i Marc Castells mai han hi han votat favorablement i han incomplert les mocions malgrat haver-se aprovat per majoria absoluta.

Segons els republicans, “el govern d’Igualada porta 13 anys governant i no ha solucionat el gran problema que suposa Monbus per Igualada malgrat el mal servei, haver-se cremat 7 busos en els darrers anys i haver tingut desenes d’avaries”. En aquest sentit recorden que “Monbus ha convertit en habitual deixar tirats a molts igualadins i el govern municipal no ha fet absolutament res per solucionar-ho. De fet, hem pogut veure com durant anys ha defensat a l’empresa i s’ha oposat a qualsevol tasca fiscalitzadora o sancionadora”.

Precisament en els darrers dies hi ha hagut molts autobusos que s’han avariat, que no han passat o bé que han deixat a molts usuaris sense plaça i per això els republicans tornen a insistir que “cal que el govern de la ciutat actuï després de 13 anys abandonant els igualadins i igualadines i posicionant-se sempre al costat de l’empresa gallega Monbus” i apunten que “l’hemeroteca és plena de declaracions del govern de Marc Castells defensant a Monbus i el pèssim servei que presta a Igualada”.

La concessió s’acaba el 2028

Des d’Esquerra recorden que l’actual concessió, que s’acaba el 2028, es va allargar 25 anys just a l’últim any de govern de Jordi Pujol (CiU) i consideren que això ha estat una “anomalia” ja que a més a més aquest contracte “fet a mida” és “un vestit a mida que es va donar perquè l’empresa concessionària fes i desfés com volgués” i que també ha comptat amb “la complicitat del govern municipal durant els últims 13 anys”.

ERC recorda que “dels últims 47 anys de Govern de la Generalitat de Catalunya, Convergència i Unió ha tingut la Conselleria de Territori durant 38 anys i mig, el PSC durant 7 anys i ERC durant 1 any i mig” i asseguren que “és evident qui té la responsabilitat dels pèssim servei de transport públic i qui ha d’assumir la responsabilitat del mal servei de Monbus sense excuses”.

Segons l’auditoria del 2017, Monbus acumula el 35% de les queixes de tota la demarcació tot i que només porta el 5% dels usuaris.

En aquesta mateixa auditoria també es va detectar que 2 de cada 10 busos no passaven la inspecció tècnica mínima, amb el risc de seguretat que això comportava. Alhora, en 6 anys es van cremar 6 busos en circulació i amb passatgers, i fa poques setmanes es va cremar el 7è. Fins i tot els treballadors de Monbus han sortit públicament a explicar que és perillós viatjar amb Monbus i que les condicions de l’empresa són una temeritat.

De fet, des d’ERC expliquen que s’han reunit molts cops amb els treballadors per conèixer de primera mà la problemàtica, però critiquen que “Marc Castells ni ningú del govern municipal s’hagi reunit mai amb els treballadors, un passotisme evident per part del govern de Junts per Igualada”.