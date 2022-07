ERC Igualada: “el model de beques d’Igualada és pitjor que el d’Ayuso”

En els darrers dies la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonitzat una nova polèmica arran de les beques per estudiants universitaris que està impulsant des del govern de la Comunitat. Aquestes beques han estat molt criticades atès que se’n podran beneficiar famílies que tinguin una renda de més de 100.000€ anuals i també aquelles famílies que tot i cobrar aquesta renda portin els seus fills a la universitat privada.

Doncs bé, en aquest sentit des ERC Igualada critiquen que a Igualada hi ha unes beques universitàries que “encara són més injustes que les beques Ayuso, ja que el govern de Marc Castells ha fet unes beques universitàries sense cap criteri de renda i això vol dir que qualsevol família que ho vulgui cobrarà la beca, tot i que tingui una renda anual de 100.000€, de 150.000€ o de 500.000€”.

Així ho van manifestar els republicans al ple municipal on van destacar que “només hi ha dues administracions públiques que donen beques sense tenir en compte la renda familiar, l’ajuntament d’Igualada i la comunitat de Madrid”. Segons ERC, això és “totalment injust i ineficient, ja que no té cap sentit ajudar a una família que té una renda de centenars de milers d’euros, no necessiten cap beca i precisament els recursos públics que paguen els igualadins amb els impostos més cars de Catalunya s’han de destinar a les famílies que realment tenen problemes econòmics”.

Esquerra critica que es destinen el doble d’ajudes a famílies que no ho necessiten

Segons els republicans, i d’acord amb les dades del propi ajuntament, el govern municipal ha destinat més del doble de recursos públics, 90.000€, a famílies que no ho necessiten que a famílies que sí que pateixen dificultats econòmiques. De fet, des d’ERC expliquen que “el govern municipal ha donat 450€ a famílies amb rendes anuals de més de 100.000€ per anar a la universitat privada i a famílies amb els progenitors a l’atur i sense recursos econòmics els hi ha donat 540€. La diferència entre una família amb dificultats econòmiques i una família amb rendes molt altes és de 90€ segons el govern de Castells”. Els republicans consideren “un disbarat regalar diners a qui no en necessita” i consideren que s’està fent una gestió “molt ineficient” dels recursos públics.

Sense límit per renda a les beques

Finalment, des d’Esquerra expliquen que “el model de beques que està implementant el govern de Marc Castells és molt pitjor que el de la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ja que tot i que Ayuso donarà la beca a famílies que cobren 100.000€ i això és un disbarat, almenys posen un topall màxim de renda. A Igualada no, qualsevol persona que guanyi a l’any 150.000€, 200.000€ o 500.000€ cobrarà una beca de l’ajuntament perquè el seu fill estudiï a la universitat privada”.