ERC demana “màxima transparència” al govern municipal en el concurs del quiosc del Parc Central

ERC Igualada reclama al govern municipal d’Igualada “màxima transparència” amb el concurs públic del quiosc que s’instal·larà al parc central d’Igualada. Segons els republicans, és “imprescindible que el govern municipal sigui totalment transparent i esclareixi qualsevol ombra de dubte sobre el concurs públic que molts restauradors ens han dit que no coneixien”. En aquest sentit, des d’Esquerra apunten que “tot el que fa referència a la lliure concurrència d’ofertes privades per un concurs públic s’ha de fer amb igualtat d’oportunitats i donant a conèixer, de manera activa per part del govern, tota la informació necessària”. Per això, des d’Esquerra “exigeixen que el govern sigui totalment transparent” i reclama que “es faci amb la màxima ètica i moral que pertoca”.

En aquest sentit des d’Esquerra troben “estrany” que el mateix moment que s’anuncia públicament que es farà aquest nou espai al parc central també s’anunciï que ja s’ha adjudicat a una empresa privada i asseguren que “l’ordre no hauria d’haver sigut aquest sinó que primer s’hauria d’haver anunciat públicament que es volia fer aquest nou espai de vins i tapes al parc central i posteriorment fer el concurs públic incentivant ofertes privades que, segons ens consta, se n’haurien presentat moltes per part de diferents restauradors si l’ajuntament ho hagués anunciat de manera activa”. Precisament per aquest motiu des d’ERC Igualada van demanar a la comissió corresponent de l’ajuntament “un informe de totes les accions de publicitat que es varen fer per anunciar el concurs, i si s’havia informat a tots els restauradors igualadins, directament o a través de l’associació del gremi de restauradors”.

Finalment, des d’Esquerra reclamen “revisar tot el procediment” així com també demanen a govern que “siguin valents per admetre errors i els corregeixin ja que molta gent no ha entès com ha actuat el govern municipal en aquesta temàtica”.

Igualada Som-hi assegura que el quiosc del Parc Central ja estava adjudicat abans de convocar el concurs

La polèmica sobre l’adjudicació d’aquest quiosc de tapes i vins a Igualada es va iniciar amb un comunicat del grup municipal d’Igualada Som-hi en què assegurava que “l’Ajuntament ja tenia el projecte fet per part de l’empresa guanyadora abans de convocar el concurs”.

Davant els dubtes generats per la gestió política d’aquest projecte, Igualada Som-hi ha entrat una bateria de preguntes per esbrinar com és que l’Ajuntament ja disposava del projecte del quiosc quan encara no s’havia convocat el concurs públic, també demana quina publicitat se’n va fer, perquè es va limitar a que el quiosc sigui de “vins i tapes”, si es va informar el Gremi d’Hosteleria i els professionals del sector de la restauració, si només hi ha concorregut l’empresa que ja havia presentat un projecte amb anterioritat i quina ha estat la tramitació exacta.

El govern municipal respon que tot el procediment s’ha fet seguint els tràmits legals

En una compareixença davant dels mitjans aquest dijous al migdia, la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Carlota Carner, ha manifestat que “des del govern municipal s’està constantment en contacte amb el gremi d’hostaleria i que tot el procediment d’adjudicació del quiosc del Parc Central s’ha fet seguint els tràmits legals”. Ho ha fet acompanyada de la cap de serveis jurídics d’urbanisme i la secretària de l’Ajuntament.

Carner ha acusat a Jordi Cuadras de fer unes manifestacions “falses, perverses i amb mala fe, o pitjor, amb ignorància”, i ha afegit que aquests comentaris son “més semblants als que fa Isabel Díaz Ayuso a Madrid que la tradició socialista d’Igualada”. i ha demanat que el regidor faci una retirada explícita de les acusacions a través de les xarxes socials.