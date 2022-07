Aquesta setmana ha sortit a la llum el pla d’actuació de Ferrocarrils de la Generalitat pel període 2022-2026 i en aquest es preveu l’eliminació del tren directe entre Barcelona i Igualada i passant a un transbordament que es faria a Martorell. Per altra banda, en les darreres setmanes es va aprovar la licitació de les obres per un carril bus a la B-23 d’entrada a Barcelona. Dues maneres diferents de viatjar en transport públic, tren o bus. Per això aquesta setmana us preguntem:

