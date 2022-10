Enquesta: has pensat posar plaques solars a casa davant l’augment del preu del gas i la llum?

L’increment dels preus de la llum i del gas, sumat a l’allau d’empreses que ofereixen la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb tota classe d’ofertes, la sucosa subvenció de la Generalitat gràcies als ajuts europeus, i les facilitats fiscals dels ajuntaments, ha fet disparar la demanda a tot arreu. També a Igualada i l’Anoia. Tant és així que hores d’ara s’acumulen els retards a tres o més mesos perquè no hi ha prou instal·ladors i també per la manca de material electrònic que no arriba a temps per part dels proveïdors, sobretot xinesos. És per això que aquesta setmana us preguntem:

