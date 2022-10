El Consell Comarcal proposa 6 formacions sobre eines tecnològiques al sector agroalimentari

El programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT), impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de més d’una vintena de municipis del territori, ha programat un seguit de píndoles formatives durant aquesta tardor per facilitar l’acompanyament en la transició digital de les empreses locals pertanyents al sector agroalimentari.

S’han triat exemples de bona pràctica tecnològica d’altres indrets perquè expliquin les seves experiències i aprenentatges a l’Anoia, amb la voluntat que les empreses locals puguin adoptar dinàmiques similars i prenguin com a referència aquests casos d’èxit.

Sota el títol general Eines tecnològiques aplicades a la cadena de valor agroalimentària, les formacions és duran a terme repartides arreu dels municipis de la comarca que formen part del programa. Les propostes són Tracció animal moderna com a eina de futur, el 14 d’octubre a Santa Margarida de Montbui; Aplicació de noves tecnologies de geolocalització en la ramaderia, el 26 d’octubre a Rubió; Demostracions d’eines de Terrateck, noves solucions per a petites i mitjanes explotacions, el 15 de novembre a Copons; L’ús de noves tecnologies per a l’aprofitament d’aigua en agricultura i ramaderia, el 21 de novembre a Piera; Gestionar les explotacions de manera eficient a través d’una app, el 29 de novembre als Prats de Rei; i La bioconstrucció com a eina de desenvolupament rural, el 13 de desembre a Calaf.

Totes aquestes formacions són gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia accedint al web elfuturestaalaterra.anoia.cat/empreses.

La iniciativa s’emmarca dins dels projectes comarcals dels programes de Treball, Talent i Tecnologia (TTT) i Xarxa de Productes de la Terra, que s’impulsen des del Consell Comarcal de l’Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona. Concretament, el programa TTT té l’objectiu de promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. I vol fer-ho mitjançant accions que facilitin l’avenç tecnològic i acompanyin la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.