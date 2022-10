Som-hi celebra que el Gabriel Castellà ja tingui cuina pròpia

El grup municipal d’Igualada Som-hi celebra l’estrena de la nova cuina de l’Escola Gabriel Castellà. Es tracta d’un projecte que la formació va voler incloure als pressupostos municipals com a condició perquè s’aprovessin. Fins ara, el centre no disposava de cuina pròpia i això feia que a l’hora de menjador els plats vinguessin cuinats de fora. La nova cuinera és Olga Ramírez i ja ha fet els primers menús que cada dia van destinats a entre 80 i 90 nens i nenes que es queden a dinar a l’escola.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha visitat la nova instal·lació acompanyat de l’Associació de Mares i Pares del centre amb el nou president David Serarols al capdavant i el fins ara president Bernat Ferrer, a més d’una altra expresidenta com és Marisol López. Cuadras ha valorat molt positivament que el projecte sigui una realitat: “Durant mesos vam fer un treball conjunt amb les mares i pares i la direcció del centre per trobar la manera de fer possible aquesta inversió que des del nostre grup vam comprometre’ns a lluitar. Era una qüestió de justícia aconseguir que el Gabriel Castellà oferís el servei de menjador en igualtat de condicions respecte la resta d’escoles públiques d’Igualada que ja fa anys que disposen d’una cuina pròpia, excepte l’Ateneu que fa poc que s’ha convertit en pública i té un càtering calent diari”.

Cuadras afegeix que “veiem com la cuina del Gabriel Castellà ja és una realitat i, per tant, tots els esforços, reunions i trucades han valgut la pena i es fa un pas importantíssim per l’escola. Estem contents d’haver-ho fet possible, de veure com les famílies i els i les alumnes també estan contents, i agraïm a les mares i pares del centre que ens féssin arribar aquesta petició”.

El grup d’Igualada Som-hi destaca que “la cuina del Gabriel Castellà és un exemple més de la política útil que PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta practiquem a l’Ajuntament tot proposant i fent possible projectes que fan avançar la nostra ciutat com és el cas d’aquesta cuina i, alhora, fent una tasca d’oposició fiscalitzadora i contundent quan toca. Com hem fet tot el mandat amb diferents projectes, des del nostre grup a l’oposició oferim capacitat d’acord quan es tracta de millores per Igualada”.

Jordi Cuadras remarca que “haver aconseguit que es faci la cuina pròpia pel Gabriel Castellà, aconseguim que per primera vegada tots els alumnes de les escoles públiques d’Igualada mengin plats cuinats ‘in situ’. L’estona de menjador també és educació per aprendre a menjar de tot, a compartir taula amb la resta de companys o a saber com seguir uns hàbits saludables. Si a tot això li sumem la possibilitat de comptar amb cuina pròpia i una cuinera pròpia a l’escola, els alumnes del Gabriel Castellà milloraran de manera notòria aquesta part del procés educatiu que representa quedar-se a dinar a l’escola”.

Les primers reunions de l’AFA del centre amb Jordi Cuadras van ser al mes de febrer del 2021 i la partida pressupostària de 75.000 euros va quedar aprovada al mes de marc del mateix any després que Igualada Som-hi la negociés amb el govern de Junts. Les obres s’han fet durant tot l’estiu i després de superar els tràmits per obtenir la llicència, la cuina ja està plenament operativa.