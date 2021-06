La vacunació avança a molt bon ritme i les restriccions cada cop son més suaus. Les discoteques ja han obert, ja no hi ha límit de persones en les trobades socials i el govern de la Generalitat ja permet la celebració de balls de Festa Major i de revetlles. Tot i això, és possible que en alguns casos els ajuntaments prefereixin seguir amb cautela i prefereixin celebrar les festes majors amb força restriccions. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que les Festes Majors haurien de recuperar la màxima normalitat possible?