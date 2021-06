El Festival de Llegendes celebrarà la 12a edició recuperant el seu format habitual

El Festival de Llegendes de Catalunya celebrarà la seva dotzena edició de l’1 al 4 de juliol a Sant Martí de Tous amb una trentena d’espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració. Una programació amb múltiples propostes, per a petits i grans, i una aposta important pels projectes de nova creació.

Després d’una onzena edició marcada per l’esclat de la pandèmia i adaptada a ella amb un format molt reduït, enguany el DeLlegendes torna amb l’objectiu de recuperar plenament la seva essència. La companyia local Teatre Nu, que assumeix per segon any consecutiu la direcció del Festival, i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous refermen un any més el seu compromís i responsabilitat per impulsar la cultura i consolidar el Festival de Llegendes de Catalunya com un esdeveniment únic i referent als Països Catalans. Una edició més, el DeLlegendes serà possible gràcies a la col·laboració de més de 135 voluntaris i voluntàries, que durant els quatre dies que duri el festival s’hi implicaran de ple repartits en diferents tasques d’organització, logística i/o participant del teatre comunitari a la popular Apagada de Misteri.

La programació: diversitat de disciplines i públics

Entre la trentena d’espectacles programats que s’aniran desenvolupant durant els quatre dies que duri el Festival, destaca la gran varietat de disciplines escèniques: música, dansa, teatre, titelles i narració oral. D’entre el total, 17 són per a públic jove i adult, i 14 per a tots els públics.

La programació començarà el dijous 1 de juliol a les 19h al Casal de Tous, on se celebrarà la inauguració de l’exposició de l’Any Tomàs, que acabarà al vespre amb l’espectacle musical Pedra foguera, de Jaume Arnella i Corrandes són corrandes a l’emblemàtic Castell de Tous.

El divendres 2 a les 18h es farà la cercavila Tous és llegenda, per primer any al DeLlegendes, en què hi participaran tots els elements de la cultura popular de Sant Martí de Tous. Acabarà amb el ball de faixes i una exhibició dels alumnes de l’escola de circ. Al vespre serà el torn de l’obra teatral Iaia: memòria històrica, d’Alba Valldaura i L’Embarral. A la nit, a la plaça de l’Ajuntament, Elvira Prado-Fabregat presentarà el seu projecte Més lloc per a la fosca, i més tard el públic podrà veure la Cia. Pagans amb Paraules que trenquen ossos al bosc de La Devesa.

Dissabte 3 serà el dia amb més activitats. Al llarg del matí es podrà fer una visita guiada al Castell i descobrir El pont del diable, l’adaptació de la llegenda amb titelles de Micro Troupe. Al migdia, el públic podrà gaudir del concert de 2princesesbarbudes, amb 10 anys de Cançons i rimetes; el teatre de carrer itinerant Més enllà del bosc, de la companyia Campi qui pugui; el teatre i les titelles de La petita Capmany (Tanaka Teatre); i la dansa de LU’UM amb Dones d’aigua. Encara hi haurà temps per prendre el vermut amb en Lluís Marmi, de la Tradillibreria, que explicarà les novetats literàries del món llegendari.

A la tarda, es podrà veure Dones en tota regla (Cia. La Remeiera) a la plaça Manel Girona o assistir a l’itinerari narratiu de La maleta de les llegendes amb Llegendes de Girona. La narració oral tindrà espai també a la plaça Bató amb Racons de Llegenda del Montseny, dels narradors del Festival Gualba Mots. Al Casal hi actuarà la Cia. La Reforma amb Una flor no fa estiu, i a La Casa del Teatre Nu la companyia Com un llum, que presentaran Safareig, anàlisi semàntica de l’amor en dos passis.

Al vespre serà el torn de Ballaveu amb Ball de nit, les Krregades de Romanços amb KR 3.0: de l’oblit a l’escenari i el Cabaret Pagès de l’Esperanceta. La nit acabarà amb l’esperada Apagada de misteri, el moment en què Sant Martí de Tous queda només il·luminat per milers d’espelmes que condueixen el públic per diferents racons on els habitants del poble representen diferents escenes inspirades en llegendes i històries obscures. Un recorregut ple de misteri que acabarà al Castell amb el monòleg del periodista i actor convidat d’enguany, Xavier Graset. De l’Apagada se’n faran set passis de mitja hora, de les 22:30h a les 01:30h de la matinada.

Finalment, diumenge 4 el dia començarà amb l’espectacle de titelles i música Matito i la grandíssima roda de fira, de la Cia. Matito; la contacontes Anna García, que explicarà als més petits Contes a la pell, i l’espectacle de carrer inspirat en la llegenda de Sant Jordi, Dragon ST, de JAM. Al migdia, el Teatre de l’Aurora portarà la seva versió d’El comte Arnau i Mondongo farà una improvisació musical a partir de cançons, romanços i llegendes. A la tarda els infants podran veure l’actriu Nerea Mendia amb Manera de parlar i la Cia. Jordi Font amb Contadors de llegenda, i els adults podran assistir al concert d’arrel de Tecum Terra.

El punt i final al Festival el posarà el concert del duet Cocanha, que presenta el seu nou àlbum Puput. Una oportunitat per sentir cançons en occità, des d’una una mirada jove, feminista i reivindicativa.

Venda d’entrades

Els espectacles tenen un preu fixat de 2 euros (amb algunes excepcions, en què són gratuïts) i les entrades es poden comprar de manera anticipada i fins a una hora abans de la representació al web del festival www.llegendes.cat. Els preus dels espectacles són possibles a la important aportació privada que els patrocina.