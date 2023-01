Enquesta: creus que falta una línia de bus nocturn entre Igualada i Barcelona?

Poble Actiu ha portat aquesta setmana una proposta al Parlament perquè es creï una línia nocturna de bus entre Igualada i Barcelona. La plataforma municipalista creu que es tracta d’un servei necessari perquè hi ha un sector de població que sense aquesta línia s’ha de desplaçar fins a Barcelona per treballar o oci en transport privat. A més, diuen, també donaria servei entre els pobles de la comarca durant la nit. És per això que aquesta setmana us preguntem:

