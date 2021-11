Segons un estudi de Deloitte, un 75% dels consumidors creuen que hi haurà falta d’estoc en alguns productes per aquestes festes nadalenques. De fet, aquest és un problema que ja es ve arrossegant des de ja fa un temps en alguns sectors, com l’electrònica, però que es preveu que es pugui accentuar durant el proper mes. És per això que aquesta setmana us preguntem:

