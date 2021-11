Piera reparteix embuts per facilitar el reciclatge de l’oli vegetal

Des de la regidoria de Medi Ambient de Piera es posa en marxa una campanya per fomentar una bona recollida de l’oli vegetal. Aquesta consisteix en el lliurament a la ciutadania d’un embut per facilitar el reciclatge de l’oli que es pot recollir al mateix Ajuntament o a la deixalleria municipal. L’ús de l’embut és molt senzill: cal enroscar-lo a una ampolla de plàstic i abocar-hi l’oli de cuina usat un cop s’hagi refredat. Amb l’ajut de l’embut és més fàcil abocar l’oli sense que hi hagi cap vessament. Posteriorment, es recomana guardar l’envàs en un espai accessible com, per exemple, sota de l’aigüera, i quan estigui ple, portar-lo ben tapat a la deixalleria. L’oli que es recull és el que s’utilitza per cuinar i el de les conserves però, en cap cas, l’oli mineral.

Es recorda que l’oli de cuina i el greix contaminen l’aigua i obstrueixen les canonades i el clavegueram, causant fuites d’aigua o embussos que deixen les piques plenes d’aigua estancada. A més, l’olor de l’oli i el greix és un atractiu per alguns animals, com és el cas dels rosegadors. El seu reciclatge ajuda a facilitar i abaratir la depuració de les aigües de la depuradora, permet fabricar una àmplia gamma de productes, generar llocs de treball i actuar contra el canvi climàtic.

Fer ús de la deixalleria, a més, suposa importants avantatges per a la ciutadania. Hi ha una bonificació en la taxa d’escombraries per als veïns i les veïnes de Piera que al llarg de l’any facin un bon ús d’aquest servei.