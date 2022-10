Empat in extremis contra un candidat a l’ascens

CF IGUALADA 1

ATLÈTIC LLEIDA 1

Els igualadins debutaven en lliga davant el ferm candidat a ascendir a final de temporada, l’Atlètic Lleida. Un equip amb molta qualitat, que volia iniciar la temporada sumant els tres punts a Les Comes.

Tot i el rival dur que es presentava a Igualada, els blaus arribaven fent molt bons partits a la pretemporada i es preveia un partit de tu a tu, molt intens.

Des del primer minut, els més de 1.000 espectadors que es trobaven a Les Comes van poder gaudir d’un partit molt trepidant. Així va ser com, al minut 5, després d’una jugada per banda dels visitants, el davanter lleidatà agafava una pilota morta dins l’àrea per convertir-la en el gol de l’Atlètic Lleida. Va ser un mal inici, però l’equip va seguir competint.

Des d’aquell moment, els de la Terra Ferma van replegar línies, defensant el resultat. Els visitants esperaven l’error de l’Igualada, per generar ocasions de perill amb accions molt ràpides. Per sort, la defensa i el porter blau van estar atents i el marcador no es va moure. S’arribava al descans amb la sensació que els blaus comptaven amb arribada, però amb poca contundència.

A la represa, l’equip de Pedro Milla va donar un pas endavant, però tot i aproximar-se a la porteria visitant, les ocasions més clares van ser per un Atlètic Lleida que no va poder batre a Agustín. El partit seguia molt ajustat i els igualadins es van bolcar a la porteria visitant. Pedro va fer intervenir al porter visitant, just abans que Mallol aprofités una segona jugada, en un córner, per fer l’empat al minut 95.

Es va desfermar l’eufòria a Les Comes. Els blaus van ser capaços d’empatar un duel que es veia perdut, davant d’un dels millors equips de la categoria. La setmana vinent, l’Igualada visitarà al Turó de la Peira, conjunt molt lluitador, en un terreny de joc de petites dimensions.