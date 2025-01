Empat amarg de l’Igualada Femení Grupo Guzmán contra el CP Manresa

L’Igualada Femení Grupo Guzmán es va emportar, el diumenge 19 de gener al migdia, un valuós punt després d’empatar 1-1 contra un CP Manresa que ha perdut només tres partits dels vuit jugats fins ara a la pista del Pujolet. A les igualadines però, se’ls va escpar la victòria en els darrers minuts de partit.

Assegurada la participació a la Copa Generalitat, les igualadines es presentaven a la pista del Pujolet amb la convicció de sumar els tres punts per mantenir la dinàmica positiva que donen tres victòries consecutives.

Els primers minuts de partit van ser de control i domini de les anoienques, mentre les locals arribaven més a la porteria de l’argentina Vicky Guzzo, qui desfeia sense problemes qualsevol opció de gol.

Al minut 6 de joc, els àrbitres van assenyalar un penal en contra de les igualadines, però Vicky Guzzo va solventar amb seguretat el llançament de la jugadora manresana i exjugadora igualadina Rocío ‘Piojo’ Ramon.

El partit s’anava igualant en ocasions, domini altern i amb molts errors de passada per part dels dos equips que feien el partit més obert, però erràtic alhora. Aquesta tònica es mantindria fins al darrer tram de la primera part, quan una targeta blava a la jugadora local, Mariona Simón, donava una clara opció de gol a les igualadines. Lauri Crespo no va deixar-la escapar i l’Igualada es va posar per davant en el marcador a pocs segons del descans, al qual es va arribar amb el 0-1.

La segona part va ser del Manresa. L’Igualada es limitava a defensar i sortir a la contra perquè no estava encertat en l’atac estàtic. La defensa i portera igualadina se’n en sortien prou bé de les escomeses locals fins als darrers minuts, quan Queralt del Àguila, en una jugada personal, empatava el partit a un gol que en seria el resultat definitiu.

Amb la jornada finalitzada, l’Igualada Femení Grupo Guzmán manté la quarta posició a Nacional Catalana, ara amb 26 punts, i com a segon equip menys golejat amb 30 gols, empatat amb l’Alpicat i només superat pel Palau ‘B’ amb 25 gols encaixats, mantenint una dinàmica de quatre partits seguits sumant 10 dels darrers 12 punts possibles.

La propera jornada es disputarà el pròxim dissabte a les 18 h a Les Comes, contra el CHP Bigues i Riells. Les vallesanes ocupen la 10a posició amb 20 punts. A la primera volta les igualadines van perdre com a visitants per un ajustadíssim 1-0.

Serà el darrer partit abans de la semifinal de la Copa Generalitat que es disputarà el següent cap de setmana. Concretament el dissabte dia 1 de febrer, a les 16 h, contra l’amfitrió, l’HC Alpicat.

L’equip compta amb fer un bon partit contra el Bigues i Riells i anar amb les millors sensacions possibles a competir contra l’ara líder de la competició i màxim favorit a guanyar-ho tot; la Copa Generalitat, la lliga Nacional Catalana i l’ascens a l’OKliga. Però l’equip de Carles Piernas sortirà a competir i a donar la seva millor versió sense cap pressió afegida contra un rival directe en totes les competicions esmentades.