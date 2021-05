Els set ajuntaments de la Conca es proposen digitalitzar el comerç local

Els set regidors i alcaldes responsables de promoció econòmica de la Conca d’Òdena han presentat aquest dimecres un ambiciós projecte de digitalització del comerç local: “Digitalcommerce Conca”, que ajudarà a més de 40 comerços a tenir presència internet, vendre on line, tenir una estratègia de comunicació i màrqueting online i digitalitzar els processos de gestió interna de l’empresa. Els comerços seleccionats tindran un itinerari personalitzat de consultoria i assessorament valorat en dos mil euros cada un. El projecte s’emmarca en el pla de suport al comerç de la Conca d’Òdena finançat amb 250.000 euros per la Diputació de Barcelona.

Hi poden participar comerços, restaurants i parades de mercat, que tinguin un establiment comercial a peu de carrer a un dels 7 municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba o Castellolí) i vulguin digitalitzar el seu negoci. Es demana que tinguin coneixements informàtics com a mínim de nivell bàsic i el compromís i disposició per assolir el total d’hores que es proposen al projecte (entre deu i una trentena).

Es farà un primer diagnòstic dels comerços escollits, on es detectaran les seves mancances i necessitats, i es definirà un itinerari per reactivar el seu negoci en funció del seu grau de maduresa tecnològica. A partir d’aquí, els establiments comercials que disposin d’un nivell mitjà en noves tecnologies (amb presència o sense a internet) rebran un assessorament individualitzat per part de consultors especialitzats en diferents temàtiques de digitalització. Per aquest itinerari, amb una durada de set mesos i un total de 31 hores per comerç (de juny a desembre de 2021), es reserven una trentena de places.

Un altre dels itineraris previstos, pensat per a establiments comercials sense presència a internet i amb un nivell baix en noves tecnologies, consistirà en 20 hores d’assessorament personalitzat a deu comerços de la Conca. Finalment, s’ofereix un tercer itinerari obert a qualsevol establiment comercial de la Conca que consisteix en seminaris grupals de formació transversal en l’àmbit de la comunicació i la digitalització, i se’n celebrarà un cada mes.

El projecte l’han presentat conjuntament els regidors de promoció econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé; el regidor de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, Jordi Barón; el regidor de l’Ajuntament Santa Margarida de Montbui, Jordi Bòria; l’alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera, l’alcalde de La Pobla de Claramunt, Toni Mabras; l’alcalde de Jorba, David Sánchez; i l’alcalde de Castellolí, Joan Serra.

Tots ells han valorat la importància que té fer el salt tecnològic en un moment com l’actual, un procés crucial per arribar a nous clients i ser més eficients, i han fet una crida als comerços de la Conca a participar-hi.

Aquells comerciants que hi estiguin interessats es poden posar en contacte amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena a través del correu comerc@micod.cat o omplir el formulari d’inscripció a la web micod.cat abans del dia 6 de juny.