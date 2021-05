L’Estival de Jazz celebrarà la 9a edició del 10 al 19 de juny a Igualada

Del 10 al 19 de juny tindrà lloc la novena edició de l’Estival de Jazz a Igualada, tornant així a la seva època habitual després dels canvis al 2020 obligats per la pandèmia. Serà un festival adaptat a les mesures de seguretat necessàries marcades pel PROCICAT per fer que la cultura no s’aturi i el jazz no deixi de sonar a Igualada.

Com a primer acte, el dijous 10 de juny al Pati de l’Ateneu es podrà gaudir del film “Miles Ahead”, biopic del llegendari músic de jazz Miles Davis. El tret de sortida dels concerts d’enguany serà el dia 11 de juny, a càrrec de la innovadora proposta Inhumankind, estrenant també una nova ubicació al festival, el Rec on Fire.

El dia 12, el programa seguirà amb el swing enèrgic i elaborat dels Bop Collective, liderats per la saxofonista Irene Reig, que actuaran al Fortí de Sant Magí. Amb aquesta actuació l’espai enjardinat del Fortí s’estrena com a escenari de concerts.

El dia 18, a l’Ateneu Igualadí, el trio de la pianista i cantant Lucía Fumero ens oferirà la seva música original plena de vitalitat i aire fresc. Com a cloenda del festival, el dissabte 19 de juny per una banda hi haurà la presentació de la Josa Jazz Band a les 13h al pati del Museu de la Pell i per últim, gaudirem del clàssic Carta Blanca que tindrà lloc com sempre al Teatre de l’Aurora a les 20h, aquest any la protagonista serà la jove i sorprenent pianista Clara Lai.

Les entrades s’hauran de reservar i comprar prèviament per poder controlar els aforaments. Podreu trobar més informació sobre els actes, així com també sobre la reserva i compra d’entrades a la pàgina web www.estivaldejazz.cat.

En la presentació del festival, el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha destacat “l’aposta de l’ajuntament i l’organització per tornar a fer el festival adaptat a la situació actual però mantenint la qualitat i la diversitat d’estils que es presenten al programa d’aquesta 9a edició de l’Estival”.

L’Estival de Jazz és una producció de l’associació Tocats de Jazz i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el patrocini i col·laboració del Cine Club d’Igualada, Ultramagic, Supermas, Creaggia, Kine, Grup Carles, La Lenta, Teatre de l’Aurora, Rec On Fire i Underpool.