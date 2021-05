Segona jornada del cicle “Debats cap a un model econòmic sostenible”

En la segona sessió del cicle “Debats cap a un model econòmic sostenible”, impulsat per l’Associació Polígon els Plans de la Conca d’Òdena, es va posar sobre la taula el futur dels polígons industrials i el canvi cap a un model més sostenible.

“Aquest futur passa per un canvi de model econòmic que ha de deixar de ser lineal per convertir-se en circular, on els residus desapareguin i es converteixin en recursos”. Així ho afirmava Berta Mota, responsable d’economia circular a Anthesis Lavola, a l’inici del debat. Mota va explicar que l’economia circular és un dels principals plans d’acció de la Unió Europea per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050, i per aconseguir-ho cal reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la meitat dels quals provenen de l’extracció i el processament dels recursos.

En l’àmbit empresarial, i per avançar cap a una major circularitat, la tendència i estratègia, és la simbiosi industrial, és a dir, “crear una xarxa interconnectada d’empreses i entitats per reduir la petjada ambiental de les indústries”. L’objectiu és crear un procés en què una empresa pugui aprofitar els residus o subproductes generats per una altra indústria i incorporant-los al seu procés productiu.

Aquesta transició cap a un model circular i la seva implantació però, topa amb algunes barreres com és “la falta de contactes entre empreses per crear sinèrgies, desconeixement de la normativa, falta d’espai per emmagatzematge, falta de recursos econòmics i dificultat de distribució”. Una altre barrera, segons la ponent, és l’antiguitat de la majoria dels polígons a Catalunya ja que “dels més de 1.400 polígons actuals, dos terços són anteriors al 2000, i més del 40% al 1990”.

Tot i aquests obstacles, a Catalunya trobem alguns casos d’èxit de circularitat i simbiosi industrial a la zona de Granollers, a Sant Just Desvern, al polígon Bufalvent de Manresa, o a la zona del Delta del Llobregat. Són projectes que veuen i gaudeixen dels beneficis que aporta la simbiosi industrial com “la implicació de sinèrgies entre empreses, el foment de l’emprenedoria i atracció de nous models de negoci de valor afegit, la creació de col·laboracions públic privades, l’afavoriment a la sostenibilitat, l’incentiu cap al desenvolupament de serveis conjunts i compra agregada per optimitzar recursos, la generació de llocs de treball, i l’impacte positiu en l’economia local”.

Economia circular, un model per compartir

El model d’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir. En aquesta línia, Alfonso Martos, fundador de Gacel Consortium, va exposar el projecte que està implantant al polígon de Viladecans per “compartir energia elèctrica entre les empreses i que funciona de manera aïllada a la xarxa elèctrica convencional”. Es tracta d’un projecte que pretén fomentar una xarxa intel·ligent a nivell industrial que integri generació renovable i emmagatzematge compartit entre totes les empreses connectades. D’aquesta manera, “assegurem un sistema energètic sostenible i eficient, amb un alt nivell de qualitat i seguretat de subministrament”.

La Conca d’Òdena, un territori per a la implantació d’empreses tecnològiques

A la part final del debat es va posar èmfasi en la digitalització i la transformació digital com a eina indispensable en aquest camí cap a la sostenibilitat. Per Pedro Lisbona, director d’Aifos Digital i expert en transformació digital, “la digitalització ajudarà a convertir els polígons en un model més eficient, sostenible i competitiu, els capacitarà per aprofitar les noves oportunitats, i contribuirà a la millora del territori i els municipis de l’entorn”. En aquesta línia, Lisbona va vaticinar que el desplegament digital dels propers anys tindrà un impacte econòmic important i que “la Conca d’Òdena té les condicions idònies perquè s’instal·lin empreses tecnològiques que creïn llocs de treball i generin valor al territori”.

Segons el ponent, hi ha 3 infraestructures digitals claus per a la transformació de les zones d’activitat econòmica: “el desplegament de la fibra òptica, que arribarà en nuclis poblats de més de 50habitants el 2023; la implantació de la cobertura 5G, per donar resposta a la quantitat de sensors que requereix la indústria 4.0; i la instal·lació de Data Center situats a prop de la zona de consum per millorar el període de latència”.

Proper debat: Com esdevenir una empresa neutre en emissions.

El proper dimecres 2 de juny, a les 12h del migdia, tindrà lloc el tercer debat d’aquest cicle. En aquesta jornada es posarà sobre la taula el tema: Com esdevenir una empresa neutre en emissions. El debat és realitza en format híbrid (presencial, al Centre d’Innovació Anoia a Vilanova del Camí; i per videoconferència) i sempre, i en ambdós casos, amb inscripció prèvia. Trobareu el formulari en aquest enllaç o la mateixa pàgina web de l’Associació dels Polígons els Plans (www.poligonsdelsplans.cat).

Els “Debats cap a un model econòmic sostenible” és una iniciativa de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons dels Plans. Compta amb la col·laboració de PIMEC, la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya), i COMMsulting, empresa de comunicació i consultoria estratègica. En l’organització té el suport d’Anthesis Lavola i l’Ajuntament de Vilanova del Camí. I el suport de Via Empresa i La Veu de l’Anoia com a mitjans col·laboradors. Patrocina Adequa Real Estate i D-hub Òdena.