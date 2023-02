Els menors de 4 anys ja poden tramitar la targeta de transport gratuït T-16

Els nens i nenes que aquest any facin 4 anys ja poden tramitar la targeta de transport T-16 que els permet fer gratuïtament fins el 31 de desembre de l’any que compleixin 16 anys un nombre il·limitat de viatges de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la zona on resideix. En el cas dels nens i nenes residents a Igualada és la zona 6B que els permet moure’s en autobús per Igualada, Jorba, Òdena, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família, que s’ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular. La targeta T-16 en el nou sistema T-mobilitat no té cap cost en la seva primera emissió; en cas de demanar un duplicat, per pèrdua, mal estat (per causes imputables a l’usuari) o alguna altra causa, el cost és de 35€. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins el 31 de desembre de l’any en què es compleixen els 16 anys.

La targeta pot tramitar-se per Internet: al www.t-16.cat on es troba la sol·licitud de la targeta i les instruccions per tramitar-la. També es pot tramitar presencialment en un centre d’atenció al client de la xarxa de transport públic.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha explicat que “la T-16 és una oportunitat de transport per als més joves que, a més de permetre’ls moure’s de manera gratuïta, també els compromet i responsabilitza amb un model de mobilitat més sostenible”.