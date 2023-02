L’Igualada Femení HCP planta cara davant el CP Manlleu però acaba cedint

L’Igualada Femení Grupo Guzman va mostrar una imatge millorada davant el Martinelia Club Patí Manlleu, però aquesta recuperació en el joc no va ser suficient perquè les igualadines poguessin puntuar. Derrota per 2-4 del conjunt que entrena Jordi Mier davant un rival que va imprimir un ritme de joc molt alt i que va mostrar les seves credencials d’equip que vol jugar el play-off pel títol.

L’equip igualadí va sortir a jugar sense complexes, de tu a tu, malgrat les baixes de Carolina Herrera i Pauli Molina. Les igualadines van aprofitar una bona combinació entre Aida Mas i Blanca Angrill per avançar-se en el marcador en el minut sis de joc. Era el primer cop en els darrers partits que les jugadores de l’Igualada Femení Grupo Guzman obrien el marcador, però l’alegria va durar tot just 31 segons, els que va trigar la visitant Ona Castellví en batre a Carla Batlle amb un potent xut exterior.

Aquest gol va tornar a anivellar el joc i les ocasions es van anar succeint en una i altra porteria. Cinc minuts després les osonenques van desaprofitar una falta directa ben aturada per Carla Batlle. La jugadora del Martinelia CP Manlleu Nara López va ser la protagonista de les jugades més perilloses de l’equip de Jordi Boada en aquesta fase del joc. Una assistència de López a Mireia Codinach significaria l’1-2 en el minut 18. I dos minuts després la mateixa Nara López faria l’1-3 en una fase de domini clar de les visitants. Amb 1-3 en el marcador s’arribaria al descans.

A la represa el joc va continuar sent trepidant, amb recital d’aturades de les porteres Carla Batlle per les igualadines i Abril Alonso per les manlleuenques. En el minut 34 arribaria l’1-4, marcat per Ona Castellví en una brillant acció de les visitants. L’equip igualadí va continuar persistint, i a 10 minuts de la conclusió una excepcional acció individual de Blanca Angrill, amb autopassada inclosa, va acabar amb el segon gol igualadí. El conjunt de Jordi Mier encara disposaria d’una gran oportunitat per tornar a entrar dins el matx, però a quatre minuts de la conclusió la mateixa Blanca Angrill no va poder superar a la portera visitant Abril Alonso en la falta directa per la desena falta del conjunt del CP Manlleu.

Els darrers instants del partit van ser d’hoquei control del conjunt osonenc davant un Igualada Femení Grupo Guzman que ho va continuar intentant sense sort. Cal remarcar la participació en el matx de quatre jugadores habituals del Nacional Catalana igualadí: Gina Balcells, Mar Bricollé, Maura Santó i Arian Martín.

Superada una jornada més de la competició, les igualadines baixen a la tretzena i penúltima posició de la classificació després del triomf del CP Las Rozas a Sant Hipòlit de Voltregà (3-5). Tot i haver perdut provisionalment una posició, l’Igualada Femení Grupo Guzman continua estant a sis punts dels llocs de permanència, quan falten vuit jornades per a la conclusió de la competició. Les ensopegades de CP Voltregà i CHP Bigues i Riells continuen deixant ben viva la lluita per la permanència, però cada cop hi ha menys marge per reaccionar.

Dissabte, desplaçament a Riazor per jugar davant el Deportivo Liceo

El proper dissabte les igualadines afrontaran el desplaçament més llarg de tota la temporada. Visitaran Galícia per jugar a La Corunya a partir de les 4 de la tarda al pavelló de Riazor davant el Deportivo Liceo a la primera de les vuit finals que falten per finalitzar l’OK Liga Iberdrola. Partit a priori molt complicat pel desplaçament i el rival, però on les de Jordi Mier intentaran continuar traduir la dinàmica de millor joc en resultats positius. El precedent de la primera volta a Les Comes, amb triomf igualadí per 3-2, és un bon alicient per lluitar pels tres punts.

El Deportivo Liceo és un conjunt liderat per la portera internacional italiana Veronica “Viki” Caretta i per la internacional espanyola María Sanjurjo i la davantera especialista en bola aturada Alba Garrote. Les gallegues es troben a la zona mitja de la taula, amb 25 punts. Són sisenes, estan virtualment salvades i tenen mínimes opcions per jugar el play-off pel títol.