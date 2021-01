Tot un elogi a la 70a edició del Trofeu Pell d’Igualada, un dels premis fotogràfics més prestigiosos en què participa la ciutat

Un any més, aquest passat mes de desembre, el Saló internacional de Fotografia Digital ha participat d’una nova edició del gran esdeveniment del 70è Trofeu Pell, altre cop amb una nombrosa concurrència de fotografies. L’acte de lliurament de premis, com era costum de celebrar a finals de desembre o principis de gener, així com la pertinent inauguració de l’Exposició, enguany, per les especials circumstàncies de la Covid-19 no s’han pogut dur a terme; i, és en aquest sentit que aquests actes quedaran emplaçats -tal i com es comunicarà oportunament- dins del marc de la propera celebració del FineArt 2021.

Segons l’Acta del Jurat, l’acte de deliberació de totes les fotografies presentades va tenir lloc, i expressament a porta tancada, els dies 12 i 13 de desembre del 2020, a les dependències de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, amb la presència dels membres del Jurat: Josep Balcells, Miquel Viñas i Adelina Putellas, i en la condició de Chairman del Saló, Ramon Mascaró, president de la mateixa Agrupació Fotogràfica.

Per a aquesta convocatòria es va estimar, una vegada més, la importància de l’elevada participació i sobretot la notable qualitat de les obres lliurades a concurs. Així, una vegada examinades les 2283 fotografies de 203 autors, procedents de 45 estats d’arreu del món, tots ells participants inscrits en aquest Saló Internacional de Fotografia, 70è Trofeu Pell 2020; els membres del Jurat van emetre de forma unànime el veredicte que certificava com a guanyadors a: Jozef de Fraine, de Bèlgica, com a millor autor del Saló, al qual segueixen –entre d’altres- i per ordre, Ernie Bellmann, d’Alemanya, amb l’obra “Licht und Schatten”, en la categoria Lliure Monocrom; Toni Fernández, de l’Estat espanyol, per l’obra “Cala trons”, en la categoria Lliure Color; Jiangchu An Tong, de Xina, per l’obra “Return”, en la categoria de Viatges.

I, com a Premis Especials: Special Award AFI, a la millor foto del Saló, per a Lung-Tsai Wang, de Taiwan, a l’obra “Bluebird5”; Special Award Ramon Godó, al millor paisatge, per a Luís Leandro, de l’Estat espanyol, a l’obra “Duna del Fangar”; Special Award Josep Pomés, al millor contrallum, per a Minko Mihaylov, de Bulgària, per l’obra “Bridge”.

És justament per a aquesta avinentesa tan insòlita, i ateses les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia que, des de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i de part de tots els ens i entitats que intervenen en la puntual convocatòria, organització i deliberació d’aquest participat i notable Saló Internacional de Fotografia Digital, que volem contribuir amb aquesta pàgina, en què la fotografia és cultura i art, a una prominent felicitació i un més que reiterat elogi a totes les persones premiades i les seves respectives imatges; unes realitzacions d’una significada talla i qualitat que no poden passar per alt en els dies que precedeixen a què siguin públicament exposades, segons el previst, per a aquest proper FineArt 2021.