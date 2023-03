Poble Actiu aposta per un carril bici que connecti tota la Conca d’Òdena

Poble Actiu ha presentat les seves propostes en l’àmbit de mobilitat amb l’objectiu de “poder viure en una ciutat saludable i accessible per a tothom”, segons ha explicat Rosa Perelló. La candidata ha afegit que “això vol dir que hem de guanyar espai perquè sigui fàcil anar d’un cantó a l’altre de la ciutat a peu, en bicicleta o en transport públic. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat el 2022 representa un avenç, però poc ambiciós ja que no contempla canvis en la manera com ens desplacem”.

La candidata també remarca que el model actual “genera una sèrie de problemàtiques socials i ambientals, com la contaminació de l’aire, el soroll (encara massa alt al voltant de les escoles), l’accidentalitat, i la congestió, a més d’una ocupació ineficient de l’espai. Per contra, Igualada té una mida ideal per anar a peu o en bicicleta.”

Creació d’una xarxa de carril bici que connecti tots els barris de la ciutat

Poble Actiu proposa acabar amb l’actual fragmentació del carril bici creant una xarxa que permeti recórrer la ciutat en les quatre direccions i que connecti amb els altres municipis de la Conca. Per això també proposen una acció coordinada amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Rosa Perelló explica que potenciaran el bicibús, “ja que permet als alumnes de primària i secundària anar a l’escola amb bicicleta, seguint unes rutes fixades i acompanyades d’adults. Aquesta pràctica millora l’autonomia dels infants, afavoreix una mobilitat amb bicicleta segura i promou els hàbits saludables”.

Reordenació dels aparcaments de cotxes per alliberar espai

La formació municipalista explica que la creació de zones blanques no ha significat una reducció rellevant d’aparcaments en els carrers, al contrari del que preveu el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat el 2022. Per tant, proposen aplicar el el que ja preveu aquest pla reduint aparcaments en carrers, alliberant espai per a vianants, i assegurant que totes les zones blanques actuals siguin de rotació.

Rosa Perelló explica que “són conscients que molts municipis veïns, i de la resta de la comarca, tenen un transport públic deficient, sent el cotxe el mitjà principal per anar a Igualada. Per això proposem tres aparcaments dissuasius a les entrades d’Igualada”

Revisió de les línies de bus urbà i un bus nocturn d’Igualada a Barcelona

L’actual distribució de les línies de transport urbà no donen resposta a totes les necessitats de desplaçaments dins Igualada. Per tant Poble Actiu proposa revisar les rutes actuals, creant rutes que vagin de nord a sud i actualització de les freqüències. Rosa Perelló comenta que “dins aquesta revisió es tindrà en compte les rutes que connecten els centres educatius amb la ciutat i l’accés a la zona esportiva de les Comes on es genera una congestió de cotxes en les hores punta. Aquestes accions han de permetre reduir els desplaçaments en cotxe, evitar les congestions, i facilitar l’accessibilitat a tothom.”

Poble Actiu també reclama un bus nocturn d’Igualada a Barcelona. Actualment, el Servei Interurbà d’Autobusos Nocturns (SIAN) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona compta amb 21 línies, les quals no cobreixen cap de les comarques exteriors de la Regió Metropolitana de Barcelona (l’Anoia, el Bages i Osona). En aquestes poblacions, l’oferta de transport públic entre les 10 del vespre i les 6 del matí és nul·la per poder anar de l’Anoia a Barcelona. La inexistència de transport públic durant aquest interval d’horari nocturn implica que hi hagi moltes persones que no puguin fer ús del transport públic per anar a la feina o per assistir a activitats culturals i de lleure.