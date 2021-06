Elon Musk, el preu del pa i les criptomonedes

Les darreres setmanes han estat de bogeria per les criptomonedes, de preus màxims històrics aquest 2021 a caigudes de més del 30% en un sol dia. Un tweet de l’Elon Musk el 13 de maig va ser l’espurna que va iniciar la tempesta i la Xina ho va reblar una setmana desprès amb l’anunci de la prohibició de minar Bitcoins en el seu territori.



En aquests moments de volatilitat, recordem la llista de malastrugances i greuges contra les criptomonedes:

• En Warren Buffet opina que els Bitcoins no són diners realment i que feina rai per entendre una mica les seves inversions com per creure en la màgia.

• El consum energètic per minar els blockchains a Bitcoin és l’equivalent al d’un país com Suècia.

• El sistema processa els blockchains cada 10 minuts i difícilment voldrem esperar aquest temps per pagar un cafè.

• La sobirania d’un Estat -o de la UE- rau també en la política monetària: tipus de interès, tipus de canvi i inflació. El Bitcoin però, queda fora d’aquest control dels bancs centrals i l’anonimat en les transaccions en permet l’ús il·lícit… però les criptomonedes i el blockchain són una oportunitat:

El Bitcoin és la primera moneda veritablement descentralitzada, amb una emissió limitada i coneguda en avançada, securitzada amb criptografia i transparent. Així doncs no és necessària la intermediació bancària i no està subjecte a la intervenció discrecional dels Estats. Sobre aquesta “primera capa” del Bitcoin s’estan construint d’altres -Lightning Network n’és un exemple- que permeten cobraments i pagaments ràpids.

En els països amb d’hiperinflació i “corralitos”, les criptomonedes han esdevingut la salvaguarda dels estalvis de moltes famílies, més enllà del control estatal.

Finalment, el blockchain és una tecnologia que va més enllà de les criptomonedes. Ethereum i els seus Smart Contracts permeten, entre els seves moltíssimes aplicacions: la protecció de la propietat intel·lectual a les xarxes, auditar la cadena de subministrament de bens i serveis, securitzar informació sensible i un llarg etc.

Elon, please, no facis més tweets que puja el preu del pa!