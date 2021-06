Com aconseguir més agilitat en el negoci?

La crisi sanitària viscuda el darrer any ha accelerat i canviat molts dels models de negoci tradicionals. Ha provocat una reformulació de molts negocis que implicarà, amb més o menys contundència, haver de realitzar una transformació digital per tal d’adaptar-nos a les noves circumstàncies del mercat. I això afectarà des de les estructures organitzatives, passant per les solucions de negoci o l’experiència del client i tant les àrees comercials com les operacions.

Un dels sistemes que, ja ens els darrers anys, s’està usant en l’àrea tecnològica de les organitzacions, són els sistemes de desenvolupament àgil que han permès accelerar força la construcció de determinades plataformes o solucions tecnològiques, però, alhora, també s’han demostrat com insuficients per poder prendre decisions ràpides, posar a les persones adequades en el lloc adient i així poder aprofitar les oportunitats que sorgeixen en un moment determinat.

En definitiva, assolir un nivell alt d’agilitat demana gestionar dos sistemes operatius:

1. Sistema jeràrquic. És el sistema tradicional i que proporciona estabilitat i eficiència per executar les operacions financeres, personal o compliance.

2. Customer-centric. Vital per lliurar de forma ràpida el que el mercat està demanant en cada moment.



En aquest moment ens podem formular la pregunta: i això com ho aconsegueixo? La nostra experiència ens ha portat a conèixer la metodologia SAFe ® que, seguint els passos que marca, ens facilita la implementació d’aquest segon sistema operatiu en convivència amb el tradicional per tal de poder:

• Adaptar-nos ràpid a les oportunitats i amenaces del mercat

• Identificar, ràpidament, la creació de valor cap el client

• Mantenir la qualitat del producte o portfoli de serveis

SAFe ®promou la creació d’equips de treball d’alt rendiment que faciliten l’aprofitament d’oportunitats.

Els resultats típics d’organitzacions que han implementat els conceptes àgils seguint la metodologia SAFE ® es poden resumir en aquestes quatre àrees:

1. 50% més ràpid arribant al mercat (Time-to-market)

2. Millora de la qualitat en un 50%

3. Millora de la productivitat en un 35%

4. Augment de la motivació dels empleats en més d’un 30%

No hi ha cap canvi organitzatiu que sigui senzill i ràpid. La diferencia en altres moments de la història empresarial és que s’està produint una r-evolució molt ràpida dels models de negoci fomentat per la incorporació de noves tecnologies que permeten fer proves de forma econòmica i a curt termini i que acabarà generant nous negocis que ens poden fer fora del mercat.

Comencem?