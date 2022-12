El Trial Solidari per la Marató de TV3 del Circuit Parcmotor ja compta amb més d’un centenar d’inscrits

Amb motiu de la 31a edició de la Marató de TV3, dedicada a les malalties cardiovasculars – que són la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants- el proper 18 de desembre es celebrarà la 4a edició del Trial Solidari a l’Àrea Off-Road del Circuit Parcmotor de Castellolí.

Aquest esdeveniment, que ja compta amb més d’un centenar d’inscrits, té com a finalitat recaptar fons a través de totes les activitats organitzades durant la jornada. Les inscripcions per assistir-hi ja es poden fer en línia a través del web InscriGo.es. La solidaritat trialera es manifestarà amb un donatiu de trenta euros al moment de fer la inscripció a la cursa, una inscripció que pot fer qualsevol persona, encara que no participi a la cursa, en forma d’aportació solidària a la Marató d’enguany.

Durant la jornada, els assistents podran passejar pel village del Circuit on les principals marques de motos exposaran els seus productes. També es podrà gaudir d’exhibicions de pilots del més alt nivell en les zones d’indoor muntades per l’ocasió.

Amb el lema “Vine a fer el teu millor zero a favor de la investigació de la Salut Cardiovascular”, el TRIAL SOLIDARI vol reunir en un lloc tan singular com és el Circuit del Parcmotor de Castellolí el màxim nombre d’aficionats al Trial d’arreu per fer palesa la vitalitat i la solidaritat d’aquest esport.

Aquest esdeveniment s’organitza en col·laboració amb la Federació Catalana de Motociclisme, TrialGo, Krosbee, l’Ajuntament de Castellolí i un gran nombre de voluntaris que hi aporten el seu granet de sorra.