Els Talleres Felipe Verdés va dur a terme una jornada de portes obertes

El passat dissabte 28 de Setembre, Talleres Felipe Verdés, empresa líder en tecnologia i fabricació de maquinària industrial, va obrir les portes de les seves instal·lacions a familiars i amics dels seus empleats en un esdeveniment que va congregar 350 persones convertint-lo en un èxit de participació a on la curiositat, la trobada, l’entreteniment i la diversió van ser els grans ingredients de la jornada.

Una visita per les instal·lacions

L’event va començar amb una visita guiada per les instal·lacions de l’empresa per veure els diferents departaments i àrees productives. Durant el recorregut, els visitants van poder observar de prop el funcionament de la maquinària, la precisió dels processos i la tecnologia avançada que Verdés utilitza en el seu dia a dia. Cada etapa del recorregut i els diferents grups estaven liderats per personal de Verdés que amb molta il·lusió compartia el seu “know-how” de l’empresa amb uns visitants molt propers i especials. I és que l’emoció i la curiositat dels familiars i amics eren palpables, especialment entre els més petits, que no amagaven la seva sorpresa en veure les grans màquines en funcionament.

Connectant amb la família

La jornada tenia com a objectiu estrènyer els vincles entre l’empresa i les famílies dels empleats tot apropant-los el que implica la feina diària dels seus éssers estimats fent possible veure a on treballen en un ambient festiu i de diversió per a totes les edats. I és que després del recorregut per les instal·lacions, la jornada va continuar amb una sèrie d’activitats pensades per a tota la família. Per als més petits jocs com circuit de karts a pedals, jocs de fusta, bombolles gegants, … on els més menuts van poder alliberar la seva creativitat i gaudir d’un matí de diversió.

La música en directe va donar un toc especial mentre es degustava un aperitiu fent que al voltant de les taules, es compartissin anècdotes i rialles, aprofitant el bon temps que va acompanyar l’esdeveniment.

Una tradició en creixement

Aquesta jornada de portes obertes s’afegeix a una sèrie d’iniciatives que Verdés ha estat impulsant en els últims anys, totes amb l’objectiu de reforçar la seva cultura organitzacional i de mantenir un ambient de treball positiu i proper. La participació activa de les famílies en aquestes activitats és fonamental per a l’èxit d’aquest tipus d’esdeveniments, ja que permet que els empleats se sentin recolzats tant en el seu entorn laboral com personal.

L’empresa no descarta continuar organitzant més activitats com aquesta en el futur, buscant sempre millorar l’experiència tant dels empleats com dels seus familiars.