El ple de Vilanova rebutja per unanimitat un polígon industrial a Can Titó

En el ple ordinari de l’ajuntament de Vilanova del Camí, celebrat el passat dilluns, tots els grups municipals van presentar a petició del col·lectiu Salvem Can Titó una moció redactada per aquest mateix col·lectiu i que es va aprovar per unanimitat.

El text de la moció exposava que una de les quatre zones on el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat està valorant la possibilitat de projectar un polígon industrial comprèn la part del terme municipal de Vilanova que va del riu Anoia a la serra de Collbàs i també el territori contigu del terme de Santa Margarida de Montbui. Uns terrenys que són una zona popular d’esbarjo dels veïns de Vilanova, Igualada i Montbui i són “essencials” per a la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

La moció afegia que “la zona té un gran valor natural i proporciona serveis ecosistèmics a tota la conurbació de la conca d’Òdena”. Per tot això, el text afirmava que el que calia era la preservació d’aquest territori.

El col·lectiu Salvem Can Titó expressa la seva satisfacció per aquesta presa de posició tan clara de tots els representants del municipi i “espera que el departament de Territori compleixi el seu compromís de no actuar en contra de la voluntat dels municipis afectats”. Ara, un cop descartada aquesta zona de Vilanova com a emplaçament d’un polígon industrial, “toca que la societat civil i l’administració treballin conjuntament per garantir la protecció legal d’aquest espai amb un alt valor natural”, afegeixen des de la plataforma.