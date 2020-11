Detingut per quasi atropellar un policia, conduir sense carnet i per l’autovia en direcció contrària

La Policia Local d’Igualada va detenir divendres passat un conductor que s’havia saltat un control situat a l’avinguda de Catalunya. La detenció, que va venir precedida d’una espectacular i perillosa persecució, es va produir pels delictes d’atemptat a agents de l’autoritat, conducció temerària i conducció sense haver obtingut el permís de conducció, a més d’una denúncia administrativa per conduir sota els efectes de drogues tòxiques.

Els fets es van iniciar a les 16.30 h, quan les dues unitats que estaven duent a terme el control van veure acostar-se un cotxe a gran velocitat i un dels agents va fer senyals al conductor perquè s’aturés. El vehicle va seguir avançant i el policia va haver de saltar cap a un costat per no ser atropellar. Després d’aquesta maniobra d’evasió, es va iniciar una persecució durant la qual el cotxe perseguit va entrar a l’autovia A2, inicialment en direcció a Barcelona i posteriorment en direcció a Lleida. Finalment, el conductor va fer un sobtat canvi de sentit, amb la intenció de circular en direcció contrària, moment en el qual va poder ser interceptat i detingut per una de les unitats de la Policia Local. En la persecució també es van mobilitzar efectius dels Mossos d’Esquadra. El detingut és un home de 38 anys i veí d’Igualada.

Detenció per intent de robatori

D’altra banda, la matinada de diumenge la Policia Local va fer una altra detenció, en aquest cas per intent de robatori amb força, en sorprendre un home que intentava obrir la porta d’un pàrquing del carrer de la Soledat amb una barra de ferro i altres eines.

Les actuacions de la Policia Local durant el cap de setmana també van incloure 73 denúncies per infraccions de la llei de Salut pública, 2 per consum d’alcohol en via pública i 4 més relacionades amb drogues i tinença d’animals