La Festa de Reis, pendent del Procicat, serà sense caramels, poquíssims patges i a distància

De mica en mica es van coneixent més detalls de com serà la Festa de Reis d’aquest any. De fet, la Comissió de Reis hi treballa des de fa moltes setmanes, elaborant diverses idees i propostes que ha posat en coneixement de l’Ajuntament, i que ara estan pendents d’una reunió amb el Procicat per tal que sigui validada la definitiva.

La reunió ja s’havia d’haver produït la setmana passada, però finalment es va ajornar.

Arribada del Patge Faruk, cartes i missatges per la ràdio

El 28 de desembre, com cada any, arribarà el Patge Faruk. En aquesta ocasió, però, no hi haurà concentració a les Comes per a la rebuda, per evitar aglomeracions. En canvi, Faruk, amb la seva comitiva, farà el seu recorregut d’arribada a la ciutat en Jeep molt més llarg de l’habitual, per a que els infants el puguin saludar des dels balcons en diferents punts de la ciutat.

La Cavalcada, des del balcó

La cavalcada dels Reis d’Orient 2021 no tindrà res a veure amb les anteriors. En principi, les carrosses, amb els Reis però sense patges, sortiran i s’efectuarà el recorregut, amb pocs Jeeps i poquíssims patges al carrer o als vehicles. No hi haurà caramels, ni repartiment de paquets a les cases. És possible que la cavalcada -que anirà més ràpid- sigui més llarga de recorregut per poder així arribar a més punts de la ciutat.