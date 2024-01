El Ple de Calaf aprova l’expedient de contractació d’obres de la futura residència per a la gent gran

Publicitat

El Ple ordinari corresponent al mes de gener de l’Ajuntament de Calaf va acordar sense cap vot en contra l’aprovació de l’expedient de contractació d’obres per a l’execució del projecte de construcció de la futura residència per a la gent gran de la vila. La sessió, celebrada dilluns dia 29, va tirar endavant el punt amb el vot favorable dels sis membres del govern i dos regidors de Sumem per Calaf (la seva tercera representant no va assistir al ple) i l’abstenció dels dos edils de Junts per Catalunya.

El seu portaveu, Joan Caballol, ho va justificar adduint que encara no s’havia rebut l’informe de tutela financera preceptiu de la Generalitat, malgrat que el secretari de la Corporació va al·legar que no era impediment per endegar el procés i que, segons les consultes fetes, la resolució serà molt probablement positiva. Des de Sumem per Calaf, Josep Casulleras va remarcar la importància de la iniciativa per a la seva formació i el seu suport a la construcció de la futura residència.

Finalment, l’alcaldessa de la vila, Montse Mases, va subratllar la complexitat i transcendència del projecte alhora que va recordar els canvis que havia anat experimentat al llarg dels anys. La presidenta de la Corporació va assenyalar que actualment ja es disposa d’1,7 milions d’euros procedents dels fons Next Generation de la Unió Europea i d’uns 365.000 euros provinents del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, a banda de la consignació d’uns 700.000 euros propis de l’Ajuntament. De cara a cobrir l’1,3 milions d’euros que encara restaran, l’alcaldessa va avançar que s’està treballant per assolir diferents vies de finançament per tal de fer realitat dins del present mandat un projecte que va qualificar de “fonamental i bàsic per a Calaf”.

Renovació de l’enllumenat públic

El Ple de l’Ajuntament també va tirar endavant l’adjudicació del lot 3 del contracte mixt de subministrament i obres per a la renovació i millora de l’enllumenat públic exterior, que rep finançament dels fons Next Generation de la UE. L’ordre del dia va incorporar l’aprovació d’aquesta part del contracte, que ja havia estat debatuda a la sessió de desembre, atès que una de les empreses concurrents a la licitació havia recorregut la resolució inicial i se li havia donat la raó, resultant, en conseqüència, adjudicatària final del lot 3.

El regidor de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va retreure que “per no esperar deu dies, ara s’ha perdut un mes i mig”, mentre que l’alcaldessa, Montse Mases va replicar-li que, “com sempre, s’ha seguit escrupolosament amb tot el procediment” i que l’opció de recórrer el resultat d’una licitació “sempre està oberta a qualsevol empresa”. El punt va aprovar-se amb el vot favorable dels sis membres del govern, l’abstenció de Sumem per Calaf i l’oposició de Junts per Catalunya.

Finalment, el ple també acordar, amb el suport del govern i l’abstenció de la resta de grups, l’ampliació de la plantilla de personal per incorporar una plaça d’auxiliar administratiu a Turisme per reforçar, així, el servei de cap de setmana; la modificació de l’ordenança fiscal relativa al preu públic pel servei del centre de dia per a la gent gran Casa Gimferrer, amb el vot favorable dels sis membres de l’equip de govern i l’abstenció de Sumem per Calaf i Junts per Catalunya, i l’aprovació del Pla de Millora Urbana sector 3 de Cas l’Anguera, que va obtenir el suport del govern, l’abstenció de Sumem per Calaf i el vot en contra de Junts per Catalunya.

Minut de silenci en record de Ramon Ribalta

La primera sessió ordinària de 2024 va iniciar-se amb un record en forma de minut de silenci i remembrança de la figura política de Ramon Ribalta i Llobet, alcalde de Calaf de 1983 a 1991 i traspassat el 12 de gener, a l’edat de 88 anys. L’alcaldessa de la vila, Montse Mases, en nom de tot el Consistori, va destacar algunes de les principals accions dels seus governs, com la inauguració de la piscina, el poliesportiu i el pas de sota la via, entre d’altres.

