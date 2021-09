El pitjor PSC de la història

D’acord que els dirigents independentistes no serien els millors de la història. Fins i tot puc acceptar -de fet accepto- que estem lluny de la independència precisament per culpa dels partits polítics. El que és de tots els punts de vista inacceptable és la deriva dels dirigents del PSC, cada vegada més borbonitzats i mentiders.

Les declaracions aquesta setmana del futur primer secretari Salvador Illa al Diari de Girona on va dir textualment: “Els darrers deu anys, han estat els pitjors dels darrers 300 a Catalunya” superen, en molt, la doctrina del PP i de Vox.

S’ha de ser molt miserable per comparar la situació actual de Catalunya, amb desastres com la guerra de Successió, la guerra Civil, l’assassinat del President Companys, els 40 anys de dictadura franquista o la presidència de José Maria Aznar López, d’infausta memòria.

En el seu afany de posar-se bé amb els seus amos de Madrid, Illa està derivant cap a les posicions ideològiques del pitjor PP i de Vox, fins i tot superant-les. Al capdavall Vox i PP fan comparacions només remuntant-se vuitanta anys enrere. És a dir li renten la cara a la dictadura franquista, mentre que Salvador Illa li renta la cara als tres-cents anys de dominació i persecució borbònica de Catalunya.

La deriva dels dirigents del PSC des que varen defenestrar Pasqual Maragall és absolutament miserable. Pere Navarro va fer bo a José Montilla, Miquel Iceta ha fet bo a Navarro i Salvador Illa farà bo a l’Iceta. Em sap greu pels militants honestos que -cada cop menys- hi ha dins del partit, però el mínim que cal exigir a un militant, és que sàpiga qui vota per dirigir el partit en els seus congressos.

Com podem confiar en un dirigent que és capaç de dir bestieses com aquestes? No pot pas posar l’excusa que se li ha escalfat la boca en un debat electoral. Ho ha dit amb tota la consciència, lamentant-se que tot i guanyar les eleccions, ell no és president de la Generalitat. Tampoc ho va ser Artur Mas tot i guanyar a Maragall i a José Montilla. Ni ho va ser Inés Arrimadas que, tot i la seva habilitat per dir bestieses, mai va arribar als nivells de misèria humana on ha arribat Illa.

No és que fins ara aquest individu fos un gran líder, ans al contrari, el seu únic “mèrit” va ser formar part del grup de “capitans territorials” que va conspirar fins a defenestrar al darrer socialista català honrat: Pasqual Maragall.

I ara que es prepara per succeir a Miquel Iceta al front del PSC es deshumanitza encara més. Dirigirà un partit que ha canviat la C de Catalunya per la C de Conveniència. No sé a vosaltres però a mi em dona la impressió que el PSC canviarà a un porc per un miserable.