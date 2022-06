El Parlament aprova una moció per crear una comissaria de Mossos a l’Anoia Sud

El Parlament de Catalunya ha votat, per unanimitat, a favor de la moció presentada pel PSC Anoia i defensada pel diputat Jordi Riba que defensa la creació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud. El debat s’ha produït després que els regidors dels grups municipals del PSC de Piera, Masquefa i els Hostalets de Pierola entressin una Proposta de Resolució amb aquesta demanda fa uns mesos. Es tracta d’una reivindicació històrica i clau per la seguretat del sud de la comarca.

Després de negociacions, s’ha acordat realitzar un estudi de seguretat a l’Anoia Sud per comprovar la viabilitat i necessitat del projecte. Aquest seria el pas previ perquè la instal·lació de la Comissaria s’incorpori als pressupostos de la Generalitat.

Els regidors socialistes de l’Anoia Sud esperen que una vegada se superi aquest pas, la Generalitat impulsi aquesta comissaria dels Mossos i compleixi amb el que ha marcat el Parlament.

La comissaria d’Igualada, la que actualment dona servei a l’Anoia Sud, els veïns no la consideren com a “propera” per atendre possibles conflictes de manera ràpida i efectiva. L’Anoia Sud compta ja amb 42.500 habitants, un nombre que els responsables polítics consideren com a justificat per a la incorporació d’una comissaria de Mossos.