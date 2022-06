El Petit de Cal Eril i la cobla Marinada completen el cartell dels Festivals Alta Segarra

La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra l’obrirà El Petit de Cal Eril, el 8 de juliol, a Calaf, que presentarà el seu darrer treball ‘N.S.C.A.L.H.’ sigles que amaguen la frase ‘No Sabràs Com Acabarà La Història’. En el seu vuitè disc, la banda liderada per Joan Pons transita entre la temporalitat de la història i la relativitat del temps, reflexionant sobre conceptes com l’instant, el moment i l’efímer davant de l’etern.

El 16 de juliol, Veciana serà l’escenari de la posada en escena de l’espectacle Llum, un recull de cançons i poemes musicats que representen la lluita dels pobles, amb diversitat geogràfica i temporal, però que destaquen per la seva qualitat i la seva importància emocional, simbòlica i històrica. Un viatge, a través del flamenc i el jazz, amb la veu de Pere Martínez i la potència de la cobla Marinada, sota la direcció de Vicens Martín.

5a edició amb grans artistes

Els Festivals arrencaran el primer cap de setmana de juliol a Calaf amb les actuacions d’El Petit de Cal Eril (8 de juliol). Un dia després, el 9 de juliol, ho farà el músic Salva Racero per deixar-nos escoltar el seu darrer projecte ‘Torno a respirar’, en format trio acústic.

El segon cap de setmana els concerts viatgen fins a Veciana, amb Manu Guix que presentarà el seu últim disc ‘Moments’ amb la seva mítica banda The Veterans (15 de juliol) i l’espectacle Llum, el 16 de juliol, amb la cobla Marinada.

A Calonge de Segarra hi actuaran Joana Serrat, a duet amb la seva germana Carla, el 22 de juliol. El 23 de juliol, aquest mateix escenari tindrà com a protagonistes Beth Rodergas i la pianista Laura Andrés que presentaran el seu darrer treball ‘Natural women’.

L’últim cap de setmana, Copons s’estrena com a municipi d’aquest certamen itinerant amb la Dream Big Funk Band, el 29 de juliol. Com a colofó, el 30 de juliol, el pianista i compositor Marco Mezquida hi presentarà ‘Letter to Milos’, el seu projecte més personal dedicat al seu fill.

Entrades ja a la venda

Les entrades estan a la venda a través del portal www.entrapolis.com. El preu és de 20 € i 17 € per als socis del Casino de Calaf (entrades numerades). També hi ha l’opció d’agafar-les amb o sense tast gastronòmic. El tast té un cost de 10 euros i un any més estarà organitzat pel Grup Anifcalac amb el qual es podran degustar productes de proximitat de gran qualitat, incloent menjar i beguda.