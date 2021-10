El número d’inscrits en activitats als centres cívics, a nivells prepandèmia

Amb l’inici de curs, els equipaments cívics municipals, l’Espai Cívic Centre i el Centre Cívic de Fàtima, han iniciat també el període d’inscripcions als cursos i tallers que s’ofereixen. Aquest any els equipaments ofereixen un total de 165 activitats impartides per 58 talleristes.

El regidor d’Entorn Comunitari de l’Ajuntament d’Igualada, Fermí Capdevila, ha estat l’encarregat de presentar les dades d’inscripcions que ha explicat que són molt similars a les dades del 2019, abans de l’arribada de les restriccions provocades per la lluita contra la covid. Capdevila ha destacat que aquesta xifra explica “que hi havia moltes ganes de reprendre l’activitat dels centres cívics per part de la ciutadania”. Aquest any hi ha un total de 1.726 places cobertes i al 2019 van ser-ne 1.642. Cal recordar que durant tot el curs 2020-2021 la programació dels equipaments cívics de l’Ajuntament d’Igualada va haver de ser totalment virtual ja que, com a mesura de protecció pels ciutadans, des del Procicat es va prohibir fer activitats presencials.

Un dels canvis que s’ha anat observant aquests últims anys ha estat el fet que cada vegada més ciutadans s’animen a utilitzar com a modalitat d’inscripció, Internet. En aquests moments, els primers dies d’inscripció més d’un 60% aproximadament, s’anima a utilitzar aquest sistema. A gener d’aquest any, el 2021, els equipaments cívics van estrenar un programa que encara facilita més aquesta modalitat.

Algunes activitats, com les dues sortides programades dins l’activitat “Anem al Museu” al Palau Güell i al monument de Colom i la descoberta de la Torre de Bellesguard i el Monestir de Valldonzella, han tingut tant èxit que s’ha hagut de doblar-les buscant un altre dia per anar-hi. Passa el mateix en les caminades ecoturístiques, que s’han doblat, i amb els cursos de creixement personal que han tingut molt bona acollida i per tant s’han augmentat les places.

Capdevila ha destacat que un altre indicador important és l’augment de la demanda de cursos de formació, sobretot de caire filosòfic, històric, cultural, com per exemple “La sexualitat el món antic”, “Agnosticisme, ateisme i creença religiosa” o “Grans al·legories de la cultura occidental i el seu significat”. Cursos que cada vegada tenen més públic.